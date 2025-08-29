Standard Chartered und Ant International bündeln Kräfte für KI im Devisenmanagement

Die britische Großbank Standard Chartered und der internationale Zahlungsdienstleister Ant International haben eine neue Kooperation im Bereich KI-gestütztem Treasury- und Devisenmanagement bekanntgegeben. Gemeinsam stellen sie eine Lösung vor, die Ant Internationals Falcon Time-Series Transformer (TST) Model mit Standard Chartereds Aggregated Liquidity Engine (SCALE) verbindet. Ziel ist es, die Devisenkosten für Unternehmen zu senken und Risiken im internationalen Zahlungsverkehr besser zu steuern.

Die Zusammenarbeit markiert den nächsten Schritt in einer bestehenden Partnerschaft: Beide Unternehmen hatten zuvor im Bereich Blockchain-Technologien kooperiert, nun wird diese um KI-basierte Anwendungen erweitert. Durch die Integration der Plattformen entsteht ein System, das Daten in Echtzeit austauscht und auf Basis von KI präzise Wechselkursprognosen rund um die Uhr ermöglicht.

Teil des FX-Automatisierungsprogramms

Das gemeinsam entwickelte Angebot ist Bestandteil von Standard Chartereds FX Automation Programme, das Unternehmen weltweit bei Mehrwährungsbuchungen und internationalen Lieferantenabrechnungen unterstützt. Mit der Kombination von Falcon TST und SCALE kann Standard Chartered die FX-Positionen von Ant International mit mehr als 90 Prozent Genauigkeit vorausberechnen. Für die Bank bedeutet das ein effektiveres Risikomanagement und für die Kunden geringere Absicherungskosten, in Echtzeit und rund um die Uhr.

„Wir investieren kontinuierlich in unsere Plattformen und setzen modernste Technologien ein, damit unsere Kunden ihre Risiken und Positionen auch in volatilen Zeiten wirksam steuern können“, erklärt dazu Madhu Menon, Global Head of SC PrismFX Sales bei Standard Chartered. „Unsere jüngste Zusammenarbeit mit Ant International eröffnet einen innovativen Ansatz, um Devisenrisiken und -kosten weltweit noch gezielter abzusichern. Wir wollen die Kooperation weiter vertiefen und die Zukunft des Treasury-Managements aktiv mitgestalten.“

KI-Modell mit Milliarden Parametern

Das von Ant International entwickelte Falcon-TST-Modell basiert auf einer Transformer-Architektur mit rund zwei Milliarden Parametern. Mithilfe von Zeitreihen-Algorithmen analysiert es historische Datensätze und erkennt komplexe Muster, um künftige Entwicklungen bei Cashflows und Devisenrisiken vorherzusagen. Unternehmen können dadurch die Effizienz und Genauigkeit ihrer Liquiditäts- und FX-Planung deutlich verbessern und sowohl Absicherungskosten als auch Gesamtkosten im Devisenhandel reduzieren.

Aktuell erstellt Falcon Vorhersagen für Cashflow und FX-Exposures von Ant International auf stündlicher, täglicher und wöchentlicher Basis – mit einer Genauigkeit von über 90 Prozent. Das Modell wird inzwischen bei mehr als 60 Prozent aller FX-Transaktionen von Ant eingesetzt. Nach Unternehmensangaben konnten so die eigenen Devisenkosten und die der Kunden um bis zu 60 Prozent und die Kosten im Liquiditätsmanagement um bis zu 50 Prozent gesenkt werden.

Auch Ant International bewertet den Schritt als wichtigen Meilenstein: „Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Standard Chartered ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, neue Technologien – insbesondere KI – für die nächste Generation grenzüberschreitender Zahlungslösungen einzusetzen“, erklärt Kelvin Li, General Manager Platform Tech bei Ant International. „Indem wir die Banking-Expertise von Standard Chartered mit den Innovationslösungen von Ant International verbinden, können Unternehmen ihre globale Liquidität und Devisenstrategie effizienter steuern und so reibungslosere Transaktionen über Grenzen hinweg ermöglichen.“

SCALE sichert Liquidität rund um die Uhr

Standard Chartereds SCALE-System ergänzt Falcon durch eine hochflexible FX-Infrastruktur. Es erlaubt Unternehmen und Finanzinstituten, Produkte in verschiedenen Währungen zu bepreisen oder Zahlungen mit garantierten Wechselkursen rund um die Uhr abzuwickeln. Durch das weltweite Netzwerk der Bank erhalten Kunden jederzeit Zugang zu Liquidität, können Währungsrisiken reduzieren und ihre grenzüberschreitenden Geschäftsabläufe vereinfachen.

Beide Partner wollen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen. Angesichts stetig wachsender Volumina im globalen Zahlungsverkehr sollen weitere innovative Lösungen folgen, die grenzüberschreitende Transaktionen für Unternehmen noch effizienter, planbarer und sicherer machen.

Antom ist ein Geschäftsbereich von Ant International und führender Anbieter von Zahlungs- und Digitalisierungslösungen für Händler weltweit. Die Plattform bietet einheitliche Payment-Lösungen für Unternehmen jeder Größe in über 50 Ländern und Regionen. Antom ermöglicht Zahlungen in mehr als 100 Währungen und erreicht Konsumenten in über 200 Märkten. Neben Zahlungslösungen bietet Antom auch digitale Marketing-Tools und Services zur Geschäftsprozess-Digitalisierung.

