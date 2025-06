Stammdaten-Services für SAP S/4HANA

Der Datenspezialist simus systems hat sein Kompetenzfeld bei der Aufbereitung von Stammdaten für SAP S/4HANA erheblich erweitert. Neben den Materialstammdaten unterstützt das Unternehmen nun mit Software und Services bei den zentralen Stammdatenobjekten SAP Business Partner, Materials, Equipments und Technical Objects, was Migrationen erheblich erleichtert.

In SAP S/4HANA sind Stammdaten enger in Prozesse, Auswertungen und User Interfaces eingebunden als je zuvor. Die Plattform verfolgt das Ziel eines vereinfachten, zentralisierten Datenmodells, das Echtzeitverarbeitung, Automatisierung und Analyse unterstützt. Dies erfordert ein besonders hohes Maß an Datenqualität – vor allem bei den zentralen Stammdatenobjekten, wie etwa von Geschäftspartnern, Materialien, Equipments und Technical Objects.

SAP Business Partner mit neuem Konzept

simus systems, Spezialist für die Aufbereitung, Strukturierung und Klassifizierung von CAD- und ERP-Daten hat das Kompetenzfeld auf SAP Business Partner erweitert. Gerade hier erleben viele Unternehmen Überraschungen: Der Bereich Business Partner (BP) bündelt in S/4HANA die Kunden- und Lieferantenstammdaten, um die Datenintegrität zu verbessern und Redundanzen zu beseitigen. Einem SAP Business Partner können im Verlauf einer Geschäftsbeziehung verschiedene Rollen wie Debitor, Kreditor, Lieferant, Auftraggeber oder Warenempfänger mehrstufig flexibel zugeordnet werden. Deshalb können die bisherigen Kunden- und Lieferantendaten vor einer Migration nicht einfach als Gruppen in SAP Business Partner übernommen werden.

Externe Unterstützung essenziell

simus systems versteht die Zielstruktur mitsamt Auswirkungen auf Rollen, Pflichtfelder und Prozesse. Mit ausgereiften Methoden, Werkzeugen und Erfahrungen übernimmt der Dienstleister im Vorfeld einer Migration die gesamte Datenaufbereitung für diese Zielstruktur nach den Vorgaben des Kunden. Nach immer feineren Regeln werden die Daten sortiert, angereichert und in einer Ergebnisdatenbank abgelegt. Die Ergebnisse lassen sich filtern und betrachten, um eventuelle Fehler, Dubletten oder Ungenauigkeiten aufzufinden. In Workshops mit den betroffenen Fachabteilungen des Kunden werden die Ergebnisse überprüft und beurteilt. Änderungen werden jedoch nicht über einzelne Datensätze, sondern über das Regelwerk korrigiert. Die freigegebenen Daten können mitsamt neuer Struktur jederzeit mit einer flexiblen Schnittstelle von simus systems in das neue System übertragen werden.

Im Nachgang einer Migration bringt simus classmate weitere Benefits. MDG-Prozesse erleichtern es, die Datenqualität dauerhaft zu erhalten und die Pflege der Daten zu automatisieren. Diese können sowohl auf Business Partner, Materialien als auch weitere SAP- Informationsobjekte wie Equipments und Technical Objects angewandt werden. Beispielsweise kann ein Textgenerator die Pflege von Kurz- oder Langtexten automatisieren und damit standardisieren. Methoden für die automatisierte Datenpflege stehen für viele Beispiele, wie etwa Warentarifnummern, in der Software Suite simus classmate zur Verfügung.

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

