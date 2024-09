Staige One AG: Kapitalerhöhung bereits zu zwei Dritteln durch Bezug und Überbezug der Altaktionäre gezeichnet

Essen (IRW-Press/24.09.2024) –

*

Großaktionäre adesso SE, BVB Borussia Dortmund und Family Office Loh haben Bezugsrechte vollständig ausgeübt

*

Private Placement der neuen Aktien zu 2,00 Euro

Die Groß- und Altaktionäre der Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin) haben in der gestern abgelaufenen Bezugsfrist bereits mehr als zwei Drittel der neuen Aktien aus der laufenden Kapitalerhöhung durch Ausübung ihrer Bezugsrechte bzw. auch im Überbezug gezeichnet.

Im Rahmen der nun anstehenden Privatplatzierung haben interessierte Investoren die Gelegenheit, neue Aktien der Staige One AG zum Preis von 2,00 Euro je Aktie zu erwerben.

Jan Taube, Vorstand der Staige One AG: „Ich bedanke mich auch namens der Staige One AG bei allen Aktionären, die bei dieser Kapitalerhöhung ihr Investment ausgebaut haben, für diesen starken Vertrauensbeweis. Namentlich danke ich insbesondere der adesso SE, dem BVB Borussia Dortmund und dem Family Office Loh, für deren umfangreiche Unterstützung. Wir hoffen weitere und neue Investoren im Private Placement vom USP und der attraktiven Bewertung der Staige One AG überzeugen zu können und so auch die Aktionärsbasis zu verbreitern. Das starke Wachstum des Unternehmens und der für 2026 geplante Break-Even, der insbesondere durch unsere bereits erzielten großvolumigen Vertragsabschlüsse in China und im Reitsport in Sichtweite gerückt ist, sind attraktive Rahmenbedingungen.“

Allen Interessierten bietet der Vorstand der Staige One AG die Möglichkeit, sich persönlich ein Bild vom Unternehmen zu machen und auch Jan Taube direkt Fragen zu stellen am Donnerstag, 26.09.2024, im Rahmen einer Online-Investorenpräsentation bei der SMC Investmentbank AG, um 15:00 Uhr; Teilnahme über diesen Link: Live-Präsentation der Staige One AG (

https://us06web.zoom.us/j/85400442663?pwd=aY3zibs8Pnt4xL7217aL2GO8aYnJb8.1) (

https://bit.ly/473EDF2)

Wie bereits avisiert, wird die Staige One-Aktie zur Verbesserung der Handelbarkeit ab dem 01.10.2024 nicht nur im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin, sondern auch auf der elektronischen Handelsplattform XETRA notiert sein. Ein Designated Sponsor stellt dort laufend Geld- und Briefkurse für die Staige One-Aktie ein.

Über die Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. So können auch im Breitensport Potenziale besser erkannt und Strategien optimiert werden. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Diese digitale Aufbereitung der Events wäre ohne das Staige-System nicht möglich. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 180.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Damit ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten. Dieser USP bildet bereits die Basis für namhafte internationale Kooperationen, beispielsweise in China oder mit RTL.

(Ende)

Aussender: Staige One AG

Adresse: Hafenstr. 100, 45356 Essen

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Jan Taube

Tel.: +49 201 2468510

E-Mail: info@staige.com

Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)

Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin

