Staffelübergabe bei LEDA: Auf Folkmar Ukena folgt Fynn-Willem Lohe

Leer. – Eine Ära geht zu Ende. Folkmar Ukena, seit mehr als 30 Jahren Chef der LEDA Werk GmbH & Co. KG in Leer, übergab die Geschäftsführung des Unternehmens an seinen Nachfolger Dr. Fynn-Willem Lohe. Lohe (38) ist die optimale Besetzung für den Chefposten des LEDA Werkes. Für Dr. Lohe ist Ostfriesland kein Neuland, denn als gebürtiger Wilhelmshavener ist ihm der Norden durchaus bekannt.

Für sein BWL-Studium zog es ihn ins benachbarte Nordrhein-Westfalen, wo er die vergangenen 16 Jahre verbrachte. Anfänglich studierte er in Münster und machte später an der Universität Witten/Herdecke seinen Master. Hier promovierte er auch über strategische Entscheidungen in Familienunternehmen. Weitere Forschungs- und Studienaufträge führten ihn nach Reykjavik und Mailand.

Im Anschluss arbeitete Lohe in der strategischen Beratung von Familienunternehmen. Sein weiterer beruflicher Werdegang führte ihn zum Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), wo er von 2019 bis 2024 tätig war; erst als Leiter Referat Wirtschaft, später als Hauptgeschäftsführer des europäischen Dachverbandes, CAEF – The European Foundry Association.

Traditionsunternehmen aus Leer schmiedet Zukunftspläne

Folkmar Ukena formuliert es so: „Dr. Lohe passt perfekt zu LEDA. Da sind zum einen seine Erfahrungen im Bereich Familienunternehmen und zum anderen in der Gießereitechnik. Das sichert die Kontinuität unseres Unternehmens in doppelter Weise.“

Ukena hatte die Geschäfte 1992 von seinem Vater übernommen und in die oberste Liga der europäischen Ofenhersteller geführt. Ursprünglich stark vom Eisenguss für den Maschinenbau abhängig, formte er LEDA zu einer echten Marke, die die Vorteile der Gießereitechnik geschickt mit innovativer Heiztechnik und einem stets modernen Design verband.

Im Rahmen eines Sommerfestes Anfang August wurde der Staffelstab in Form einer lodernden Fackel an den Nachfolger überreicht.

Bereits seit Mai arbeitet Dr. Lohe im „Tandem“ mit Folkmar Ukena und freut sich auf seine neue Aufgabe: „Bei LEDA schätze ich besonders die engagierten Kollegen und Kolleginnen, die mit großer Hingabe an Lösungen für Morgen mit dem Energieträger Holz arbeiten. Hier werden echte Innovationen entwickelt. Das hat mir stark imponiert.“

Folkmar Ukena bleibt dem Unternehmen als Gesellschafter erhalten. Zudem hält er weiterhin verschiedene Posten in der Verbändelandschaft inne, wie das Amt als Präsident von NORDMETALL. Als sogenannter „oberster Arbeitgebervertreter“ wird er weiterhin die Interessen der Industrie und folglich auch des LEDA Werkes vertreten. Die politischen Herausforderungen unserer Zeit erfordern von beiden Akteuren besonderes Geschick.

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

