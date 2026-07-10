Stärker werden, ohne sich auszupowern: Warum Pilates jetzt neu gedacht wird

Mit FS8 kommt ein internationales Boutique-Fitnesskonzept nach Deutschland, das Pilates, funktionelles Training und mentales Wohlbefinden verbindet

Viele Menschen wollen heute anders trainieren. Effektiv, aber nicht erschöpfend. Fordernd, aber nicht überfordernd. Sie möchten Kraft aufbauen, beweglicher werden, ihren Körper bewusster wahrnehmen und gleichzeitig etwas für ihr mentales Wohlbefinden tun. Genau hier setzt FS8 an: Das internationale Boutique-Fitnesskonzept verbindet Pilates, Tone und Yoga mit funktionellem Training, bewusster Bewegung und einem positiven Mindset. Das Konzept kombiniert Elemente aus Reformer- und Mat-Pilates, Yoga-inspirierte Bewegungen sowie funktionelle Übungen mit Equipment wie Kurzhanteln, Pilates-Ringen und weiteren Trainingshilfen. Im Mittelpunkt stehen Kraft, Mobilität, Flexibilität und kontrollierte Ausführung. Die Workouts sind dynamisch, aber bewusst geführt, anspruchsvoll, aber zugänglich. Sie richten sich an unterschiedliche Fitnesslevel und sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an. Das Besondere ist die Verbindung aus strukturiertem Training und hochwertigem Studioerlebnis. In Kursformaten wie FS8 Original, FS8 ReformX und FS8 Ignite werden die Teilnehmenden von speziell ausgebildeten Trainerinnen und Trainern begleitet. Zusätzlich werden die Übungen auf mehreren Screens im Raum gezeigt, sodass Bewegungsabläufe jederzeit nachvollziehbar bleiben. So entsteht ein Training, das Anleitung, Präzision und Eigenwahrnehmung miteinander verbindet, und den wachsenden Wunsch nach smarteren, ganzheitlicheren Workouts aufgreift: weniger Drill, mehr Körpergefühl. Weniger „höher, schneller, weiter“, mehr Technik, Haltung, Stabilität und Balance. „Wir sehen, dass die Fitness-Community bereit ist für ein Training, das körperliche Stärke neu denkt: zugänglich, hochwertig und mit einem klaren Fokus auf mentales Wohlbefinden“, sagt Haydn Elliott, Managing Director UK & Europe für F45 und FS8.

Das erste deutsche FS8 Studio hat bereits an der Münchner Theresienhöhe eröffnet. Eine helle, urbane Boutique-Atmosphäre und der großzügige Lounge- und Empfangsbereich laden dazu ein, vor oder nach dem Kurs anzukommen, sich auszutauschen und Training nicht als Termin, sondern als bewusstes Ritual im Alltag zu erleben. FS8 versteht sich damit als Studio und zugleich als Treffpunkt für eine gesundheitsbewusste Community.

Gerade für alle, die München besuchen und ein besonderes Fitnesserlebnis ausprobieren möchten, ist FS8 eine neue Adresse: zentral gelegen an der Theresienhöhe 40, mit Kursformaten, die Training, Körperbewusstsein und Wellbeing verbinden.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind eingeladen, das Konzept bei einem Probetraining im Münchner Studio kennenzulernen. Studio-Besichtigungen, Interviews, Hintergrundgespräche und Bildmaterial sind auf Anfrage verfügbar.

Anja Sziele PR

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Bildquelle: FIT House of Brands