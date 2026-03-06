Stadtrat Willi Dürrnagel verstarb am 1. März 2026 Würzburg

Ein Lebenswerk für Würzburg und den Denkmalschutz

Willi Dürrnagel: Ein Lebenswerk für Würzburg und den Denkmalschutz

Am Sonntag, den 1. März 2026, verstarb der Würzburger Stadtrat und leidenschaftliche Denkmalschützer Willi Dürrnagel im Alter von 79 Jahren nach langer Krankheit. Sein Tod hinterlässt eine tiefe Trauer in der Stadt und markiert das Ende einer Ära, die von unermüdlichem Engagement für den Erhalt des kulturellen Erbes und der Geschichte Würzburgs geprägt war. Dürrnagel, der oft als das „Gedächtnis der Stadt“ bezeichnet wurde, hinterlässt ein beeindruckendes Lebenswerk, das weit über seine politische Karriere hinausgeht.

Politische Laufbahn und Engagement

Willi Dürrnagel trat 1972 in die SPD ein und wurde schnell zu einer festen Größe im Würzburger Stadtrat. Über 54 Jahre lang prägte er die lokale Politik und setzte sich für zahlreiche Projekte ein, die das Stadtbild und das kulturelle Erbe von Würzburg nachhaltig beeinflussten. Zuletzt war er aktives Mitglied der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP), wo er seine Überzeugungen für den Umweltschutz und die Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung weiterverfolgte.

Dürrnagels Engagement beschränkte sich jedoch nicht nur auf politische Ämter. Er war ein leidenschaftlicher Verfechter des Denkmalschutzes und setzte sich unermüdlich für die Erhaltung historischer Gebäude und Stätten ein. Seine umfangreiche Sammlung historischer Dokumente und Fotografien war nicht nur ein persönliches Archiv, sondern auch eine wertvolle Ressource für Historiker, Schüler und alle, die sich für die Geschichte Würzburgs interessierten.

Einfluss auf die Kultur und Bildung

Neben seiner politischen Arbeit war Dürrnagel auch eine tragende Säule der Volkshochschule Würzburg. Hier förderte er die Erwachsenenbildung und die kulturelle Teilhabe der Bürger. Seine Vorträge und Workshops waren nicht nur informativ, sondern auch inspirierend und regten viele Menschen dazu an, sich intensiver mit der eigenen Stadtgeschichte auseinanderzusetzen.

Dürrnagels Engagement für die Erinnerungskultur war besonders wichtig in Zeiten, in denen das Bewusstsein für die eigene Geschichte oft in den Hintergrund gedrängt wird. Er war überzeugt, dass das Wissen um die Vergangenheit entscheidend für die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft ist. Seine Anstrengungen trugen dazu bei, dass viele historische Ereignisse und Persönlichkeiten Würzburgs in das öffentliche Bewusstsein rückten.

Der Verlust und die anstehenden Wahlen

Der plötzliche Tod von Willi Dürrnagel kommt nur eine Woche vor der Kommunalwahl am 8. März 2026. Dies wirft Fragen auf, wie sein Verlust die Wahl und die Stimmwertung beeinflussen wird. Laut dem bayerischen Kommunalwahlrecht bleiben bereits für ihn abgegebene Stimmen gültig und zählen für die ÖDP. Dies zeigt, wie tief Dürrnagels Einfluss in der Stadt verankert war und dass die Wählerinnen und Wähler weiterhin hinter seinen Überzeugungen stehen.

Ein bleibendes Erbe

Willi Dürrnagel hinterlässt eine große Lücke in der Würzburger Stadtpolitik und im Herzen vieler Bürger. Sein Lebenswerk ist ein eindrucksvolles Zeugnis für das, was man erreichen kann, wenn man mit Leidenschaft und Hingabe für die eigene Stadt und deren Geschichte kämpft. Die Stadt Würzburg wird ihn nicht nur als Politiker, sondern auch als Mensch und Freund in Erinnerung behalten.

Seine Beisetzung wird im engsten Familienkreis stattfinden, doch sein Erbe wird in den Herzen der Menschen weiterleben. In einer Zeit, in der das Bewusstsein für kulturelles Erbe und Denkmalschutz wichtiger denn je ist, bleibt Dürrnagels Vermächtnis eine ständige Erinnerung daran, wie wertvoll unser historisches Erbe ist und wie wichtig es ist, es zu bewahren. R.I.P. Willi Dürrnagel – Ihr Einsatz bleibt unvergessen.

In tiefer Trauer

Wir müssen Abschied nehmen von einem ganz besonderen Menschen: Willi Dürrnagel, unserem geschätzten Stadtrat und leidenschaftlichen Denkmalschützer, ist am 1. März 2026 im Alter von 79 Jahren verstorben.

Willi war nicht nur das „Gedächtnis unserer Stadt“, sondern auch ein unermüdlicher Kämpfer für den Erhalt unserer Geschichte und Kultur. Sein Wissen über Würzburg und seine Liebe zu unserem Erbe werden uns fehlen. Über 54 Jahre lang hat er sich für unsere Stadt eingesetzt und viele von uns inspiriert, sich für den Denkmalschutz und die Erinnerungskultur zu engagieren.

Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke in unseren Herzen und in der Würzburger Stadtpolitik. Wir werden ihn als Freund, Mentor und leidenschaftlichen Bürger vermissen.

In Gedanken sind wir bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Willi.

