Die Stadthalle Hagen wurde ausgezeichnet mit dem 31. Südwestfälischen Marketingpreis 2025 in der Kategorie „Relaunch“, welcher vom Marketing Club Südwestfalen e.V. verliehen wird.

Unter dem Titel „Sechs starke Seiten“ wurde der Relaunch der neuen Kommunikationsstrategie der Stadthalle Hagen dieses Jahr abgeschlossen, nachdem in den letzten Jahren eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen umgesetzt wurden, welche den Kundennutzen substanziell bereichern und die Marketing- und Vertriebsaktivitäten neu ausrichten. Regelmäßige Kundenumfragen ergaben, dass die Zufriedenheit mit dem Dienstleistungsangebot der Stadthalle insgesamt sehr hoch ist und welche Angebotsoptimierungen zukünftig gefragt sind. Entsprechend hat die Stadthalle in neue Ausstattung und Umbauarbeiten investiert, so ist beispielsweise das innovative Veranstaltungsformat PANOVENT® entstanden, ein modular gestaltbarer Eventraum mit einer großformatigen Panoramaprojektion, welcher die Besucher in individuelle Bildwelten eintauchen lässt.

„Unser Team hat in den letzten Jahren viel Herzblut investiert, damit die Stadthalle Hagen für Veranstalter und Besucher noch attraktiver wird und heute zeigen wir uns von unseren stärksten sechs Seiten“, freut sich Volker Wolf, Geschäftsführer Stadthalle Hagen, am Abend der Auszeichnung.

Weitere Infos unter: Stadthalle Hagen erhält Südwestfälischen Marketingpreis 2025

Die STADTHALLE HAGEN ist von Südwestfalen bis zum Ruhrgebiet das wichtigste Zentrum für Tagungen, Kongresse, Ausstellungen, Konzerte, Kulturveranstaltungen und sonstige Events. Hagen ist die waldreichste Stadt im Ruhrgebiet und liegt, verkehrsgünstig an der A1, A45 und A46, im Herzen von NRW.

Die STADTHALLE HAGEN ist ein Konzepthaus mit architektonischen Besonderheiten: Die Kongresshalle bietet mit dem „Grünen Saal“ eine Location, welche mit ihrer grünen Atmosphäre einmalig in Deutschland ist und im wahrsten Sinne jedem Green-Meeting einen konzeptionellen Mehrwert liefert.

Weitere Informationen unter: STADTHALLE HAGEN GmbH

