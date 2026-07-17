Stadt Dachau – vielfältiges Kultur- und Freizeitprogramm lädt zum Entdecken ein

Von spannenden Veranstaltungen bis hin zu kühlenden Orten zum Entspannen

Die Stadt Dachau bietet in den kommenden Wochen weiterhin ein abwechslungsreiches Programm für Kulturinteressierte, Familien und Genießer. Zahlreiche Veranstaltungen laden dazu ein, die Region aus neuen Perspektiven kennenzulernen und gemeinsam besondere Momente zu erleben.

Kulturinteressierte kommen bei den Sonderausstellungen in Gemäldegalerie („Löcher und andere Fallen“) sowie im Bezirksmuseum („Sinne“) auf ihre Kosten.

Außerdem findet bis 02.08. ebenfalls in der Dachauer Altstadt gerade die aktuelle Ausstellung der Künstlervereinigung Dachau e.V. mit dem Titel „Solstice“ von Oliver Hein statt. Zum Thema Sonnenwende sind hier Projektionen, Lichtobjekte und kinetische Installationen in steter Veränderung zu bestaunen.

Bei den Stadtführungen, z.B. Altstadt HISTORISCH am Samstag, den 25.07.26 um 14 Uhr vermitteln erfahrene Gästeführende spannende Geschichten, historische Hintergründe und interessante Anekdoten über die Altstadt. Die Anmeldung ist über die Tourist-Information möglich.

Am Tag darauf (26.07.) öffnet das Bezirksmuseum seine Türen zum großen Museumstag 2026 und lädt zum Mitmachen, Entdecken und Zukunft gestalten ein. Der Eintritt ist frei.

Konzerte, Veranstaltungen und Ausstellungen am und im Dachauer Wasserturm neben dem Hofgarten Schloss Dachau bieten sich in Kombination mit einem Besuch im dortigen Biergarten ganz besonders für einen erfrischten Nachmittag an.

Entspannte Stunden lassen sich auch an den kühlenden Orten im Stadtgebiete genießen. Zu finden sind sie alle auf einem eigens dafür entwickelten Plan.

Perfekt für Familien ist auch die Klima-Rallye. Damit erfährt man spielerisch , wie der Klimawandel wirkt und wie man seine Gesundheit schützen kann.

Eine Überraschung gibt es nach Absolvierung der Rallye in der Tourist-Information.

Tagesausflugstipp: Ausflugsziele München Umgebung – Stadt Dachau

Kontakt Stadt Dachau: Monika Webersberger, Leitung Abteilung Tourismus, Stadt Dachau; Tel. 08131-75 151 / 152, tourismus@dachau.de, www.tourismus.dachau.de

Tourist-Information der Stadt Dachau

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Bildquelle: @ Christoph Jorda