Stadionliebe feiert den Pokalsieger – gemeinsam mit dem WAC beim Schönsonntagsmarkt in Wolfsberg

Was Rom für die Antike war, ist Wolfsberg für den österreichischen Fußball: ein kleines gallisches Städtchen mit ganz großem Herz. Und einem Verein, der den Großen trotzt – dem RZ Pellets WAC, frischgebackener Fußball-Pokalsieger 2025.

An diesem Wochenende wird das ordentlich gefeiert – beim traditionellen Schönsonntagsmarkt in Wolfsberg. Und dieses Jahr gibt“s eine Premiere: Erstmals wird eine eigene WAC-Fanmeile Teil des Stadtfests – und wir von Stadionliebe® sind mittendrin.

Mit dabei: unsere Heisse Kiste, unsere Currywurst der Meisterklasse und natürlich jede Menge Stadionliebe®. Denn wenn ein Verein mit Leidenschaft Geschichte schreibt, dann sind wir gern dabei – mit echtem Geschmack, starken Emotionen und der besten Wurst diesseits des Brenners.

Ob Classic, Chicken nach Halal-Art, Vegan oder Trüffel – bei uns bekommt jeder Fan genau das, was schmeckt. Schnell, heiß und legendär – direkt auf die Hand.

Kommt vorbei, feiert mit dem WAC und macht Schnabularasa – wie echte Pokalsieger!

Stadionliebe® ist ein Münchner Food-Startup, das mit seiner ready-to-eat Currywurst der Meisterklasse neue Maßstäbe im High-Convenience-Markt setzt. Die Produkte sind tiefgekühlt, innerhalb weniger Minuten servierfertig und dabei kompromisslos in Geschmack und Qualität. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Spitzenköchen, verfügbar in Gastronomie, Handel, Stadien, Hotels, Freizeitparks und bald auch flächendeckend im LEH.

