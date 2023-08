Stabiles und leistungsstarkes WLAN für Campingplätze

In den Sommerferien zieht es wieder viele Menschen auf Campingplätze – Erholung pur am Meer, in den Bergen oder an einem malerischen See. Das lässt das Herz eines jeden Campingurlaubers höherschlagen. Aber gibt es auf dem Campingplatz auch WLAN?

Mittlerweile gehört für viele Menschen eine Internetverbindung fest zum Urlaub. Daher ist verlässliches und stabiles WLAN ein wichtiges Kriterium bei der Wahl eines Campingplatzes. Um den Gästen bestmögliche Online-Erlebnisse zu garantieren, sollten Campingplätze heutzutage also ein zuverlässiges und leistungsstarkes WLAN-Netzwerk zur Verfügung stellen.

Doch oft wird aus Urlaubsfrust aufgrund unzureichender WLAN-Verbindungen Frust. Das Streaming verläuft oft nur schleppend, die Bilder an die Familiengruppe können nur langsam verschickt werden – das WLAN auf Campingplätzen ist oft instabil, nicht auf viele gleichzeitige Nutzer ausgelegt oder nur im Bereich rund um die Rezeption verfügbar.

Die Anforderungen an verlässliches WLAN auf Campingplätzen sind hoch – nicht zuletzt, da die schönsten Campingplätze oft an abgelegenen Orten liegen. Erfahren Sie im neuen Blogbeitrag von Cambium Networks mehr darüber, welche Anforderungen an WLAN-Netzwerke auf Campingplätzen gestellt werden und wie sich diese leicht erfüllen lassen: https://www.cambiumnetworks.com/de/blog/wlan-fuer-campingplaetze/

Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert.

