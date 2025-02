St. Pete-Clearwater erhält Platz im MICHELIN Guide Florida 2025

Die Experten des MICHELIN Guide sind bereits im Einsatz, um kulinarische Schätze zu entdecken

Der MICHELIN Guide hat heute bekannt gegeben, dass er sein Angebot in Florida um drei neue Reiseziele erweitern wird, darunter St. Pete-Clearwater im Jahr 2025.

Die Aufnahme von St. Pete-Clearwater als Destinationspartner des MICHELIN Guide Florida 2025 nimmt die Heimat von Amerikas beliebtesten Stränden in den Fokus. Dabei lenkt der Guide die Aufmerksamkeit auf die vielfältige kulinarische Landschaft. Von gemütlichen Fischrestaurants bis hin zur gehobenen Gastronomie bietet die Destination eine beeindruckende Auswahl an gastronomischen Erlebnissen.

„Wir sind überaus begeistert, dass wir aufgrund der Qualität unserer Restaurants und kulinarischen Erlebnisse in St. Pete-Clearwater für den MICHELIN Guide Florida ausgewählt und eingeladen wurden,“ sagte Brian Lowack, Präsident und CEO von Visit St. Pete-Clearwater. „Diese Aufnahme gibt uns nun die Möglichkeit, unsere preisgekrönten Strände und unsere herausragende Gastronomie ins Rampenlicht zu rücken, während wir daran arbeiten, das Bild von Strandküche neu zu definieren. Mit dieser neuen Auszeichnung wird St. Pete-Clearwater ein neues Publikum kulinarisch interessierter Reisender erreichen, die außergewöhnliche Genusserlebnisse und Amerikas beliebteste Strände an einem einzigartigen Ort vereint suchen.“

Der Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, Gwendal Poullennec, ergänzt: „Florida setzt weiterhin neue Maßstäbe mit seinem aufstrebenden kulinarischen Talent, internationalen Einflüssen und der spürbaren Leidenschaft seiner lokalen Gastronomieszene. In den vergangenen drei Jahren haben wir beobachtet, wie die Auswahl in Florida gewachsen und immer stärker geworden ist, während unsere Inspektoren ihre Entdeckungen ins Rampenlicht gerückt haben. Wir freuen uns darauf, diese neuen Destinationen zu erkunden und die Exzellenz ihrer lokalen Restaurantszene hervorzuheben.“

Der Aspekt Kulinarik bleibt ein zentraler Bestandteil von Reisen und Lifestyle. Laut einem aktuellen Future Partners-Bericht finden 57 Prozent der amerikanischen Reisenden sogenannte „Foodie-Trips“ besonders attraktiv. Im vergangenen Jahr reisten 10 Prozent der Besucher nach St. Pete-Clearwater ausschließlich wegen der dortigen Gastronomieszene. Mit der neuen Auszeichnung hat St. Pete-Clearwater die Möglichkeit, ein neues Publikum zu erreichen und noch mehr kulinarisch interessierte Reisende anzuziehen – solche, die einen sonnigen Tag am Strand, ein exzellentes Abendessen und eine Übernachtung an Amerikas beliebtesten Stränden kombinieren möchten.

Die Köche und Restaurants in St. Pete-Clearwater sind bereits dafür bekannt, für ihre Exzellenz ausgezeichnet zu werden. Zahlreiche Lokale haben Wine Spectator Awards of Excellence erhalten, während andere Preise und Auszeichnungen von landesweiten Publikationen gewinnen konnten. Darüber hinaus haben zwei Köche – David Benstock vom Il Ritorno und Rob Reinsmith vom Wild Child – Bobby Flay in Wettbewerben des Food Network besiegt. Die Destination konnte sogar mit einem Auftritt eines ihrer Köche in der beliebten TV-Show Top Chef glänzen.

Die anonymen Inspektoren des MICHELIN Guide sind bereits vor Ort, nehmen Restaurantreservierungen vor und suchen in den neuen Regionen nach kulinarischen Schätzen. Die vollständige Restaurant-Auswahl für 2025 wird zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der jährlichen MICHELIN Guide Zeremonie für Florida bekannt gegeben.

„Die Expansion des MICHELIN Guide um drei weitere Destinationen in Florida im Jahr 2025 und landesweit im Jahr 2026 festigt Floridas Position als erstklassige kulinarische Destination für Einheimische und Besucher gleichermaßen,“ sagte Dana Young, Präsidentin und CEO von VISIT FLORIDA. „Floridas reiche und vielfältige Kulinarikszene ist seit Langem ein zentraler Bestandteil des Urlaubserlebnisses, und wir freuen uns, dass nun noch mehr talentierte Köche und herausragende Restaurants im gesamten Bundesstaat die Anerkennung erhalten, die sie verdienen.“

Der MICHELIN Guide beobachtet kontinuierlich die Entwicklung kulinarischer Destinationen weltweit. Der Auswahlprozess des Guides wird von anonymen Inspektoren durchgeführt und bleibt vollständig unabhängig. Der MICHELIN Guide arbeitet mit Visit Florida lediglich an Marketing- und Werbemaßnahmen zusammen.

Geschichte und Methodik:

Die kommende Restaurant-Auswahl folgt der historischen Methodik von Michelin, die auf fünf universellen Kriterien basiert, um die Fairness der Auswahl jeder Destination sicherzustellen:

Qualität der Produkte;

Harmonie der Aromen;

Beherrschung der Kochtechniken;

Die Stimme und Persönlichkeit des Kochs, wie sie sich in der Küche widerspiegelt;

Konsistenz zwischen den einzelnen Besuchen und im gesamten Menü (jedes Restaurant wird mehrmals im Jahr inspiziert).

Der MICHELIN Guide bleibt ein verlässlicher Begleiter für jeden Reisenden, der auf der Suche nach einem großartigen Mahl ist. Der Guide wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Frankreich veröffentlicht. Eins gedacht, um den Reifenverkauf zu fördern, indem er praktischen Rat für französische Autofahrer bot. Die Inspektoren von Michelin wenden noch immer die gleichen Kriterien und Auswahlmethoden an, die schon zu Beginn verwendet wurden.

Michelin veröffentlichte 2005 seinen ersten nordamerikanischen Guide für New York. Weitere Guides wurden für Chicago (2011), Washington, D.C. (2017), Kalifornien (San Francisco 2007, landesweit 2019), Miami/Orlando/Tampa, Florida (2022), Toronto (2022), Vancouver (2022), Colorado (2023), Atlanta (2023), Mexiko (2024), Texas (2024), Quebec (2024) und nun auch für Greater Fort Lauderdale, The Palm Beaches und St. Pete-Clearwater, Florida (2025) hinzugefügt.

St. Pete-Clearwater liegt auf einer sonnenverwöhnten Halbinsel an der Westküste Floridas, die die Golfküste von der Tampa Bay trennt. Hier erleben Sie weltberühmte kulturelle Erlebnisse sowie 56 Kilometer lange preisgekrönte und weiße Sandstrände, die jährlich zu den besten der Welt gewählt werden. Tauchen Sie ein in unsere malerischen Sonnenuntergänge und erkunden Sie über die Strände hinaus unser einzigartiges kulturelles Erbe, interaktive Kunstausstellungen, Sport- und Freizeitaktivitäten, eine Food-Szene, die innovative kulinarische Köstlichkeiten bietet sowie auch großartige lokale Einkaufsmöglichkeiten. St. Pete-Clearwater ist Ihr einziges Reiseziel mit spektakulären Stränden, die durch weltbekannte Museen, Familienspaß und endlosen Sonnenschein ergänzt werden.

Der internationale Flughafen von Tampa Bay ist das Tor zu St. Pete-Clearwater und nur 30 Minuten von Amerikas Lieblingsstränden entfernt. Mit zahlreichen Flügen pro Woche erreichen Sie den Tampa Bay International Airport mit Discover Airlines von Frankfurt, mit Edelweiss Air von Zürich und mit Delta Airlines von Amsterdam.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.VisitStPeteClearwater.com

