Squirro treibt nahtlose KI-Anwendung mit neuem Plattform-Release voran

Massiver Leistungsschub für Chat-Funktionen und multimodale Analyse

Zürich, Schweiz – 15. Dezember 2025 – Squirro, ein weltweit führender Anbieter von Generative AI und Knowledge-Graph-Technologie, gibt heute die Veröffentlichung seines neuesten Long-Term Support (LTS) Plattform-Updates bekannt. Mit dem Release 3.14.4 führt das Unternehmen leistungsstarke Funktionen ein, die die Lücke zwischen strukturiertem Unternehmenswissen und den täglichen, oft spontanen Arbeitsabläufen der Nutzer schließen.

Im Fokus stehen der direkte Datei-Upload, die multimodale Bildanalyse sowie eine Prompt-Bibliothek für den Unternehmenseinsatz. Diese Neuerungen ermöglichen es Organisationen, Informationen aus komplexen Dokumenten schneller und präziser auszuwerten – unabhängig davon, ob die Dateien in gesicherten Unternehmensarchiven liegen oder sich lokal auf dem Desktop eines Nutzers befinden.

„Die größte Herausforderung für Enterprise AI bleibt die praktische Anwendung im Arbeitsalltag. Damit die Technologie wirklich skalieren kann, muss sie völlig reibungslos funktionieren“, erklärt Dorian Selz, CEO von Squirro. „Mit diesem Release bauen wir gezielt Barrieren ab, beseitigen sprachliche Hürden und optimieren die Bildanalyse für unsere weltweiten Nutzer.“

Squirro Chat: Schnellere Erkenntnisse und tiefere Analysen

Das Kernstück des Updates ist ein deutlich erweitertes Chat-Erlebnis. Dank der neuen Upload-Funktion können Nutzer Dokumente wie Verträge oder Berichte einfach per Drag-and-Drop in den Chat ziehen und sofort sicher analysieren – ohne langwierige Indizierungsprozesse.

Für komplexe, umfangreiche Inhalte behält der neue „Chat with Item“-Agent den Überblick: Er speichert den Kontext der ersten 100 Seiten sowie eine Zusammenfassung, um auch bei detaillierten Rückfragen den thematischen Faden nicht zu verlieren.

Die multimodale Bildanalyse versetzt die KI zudem in die Lage, Diagramme, Tabellen und Grafiken innerhalb von Dokumenten zu interpretieren. Gleichzeitig sorgt das neue Tabellen-Rendering dafür, dass strukturierte Daten automatisch formatiert und übersichtlich direkt im Chat-Fenster ausgegeben werden. Diese Funktionen verwandeln den Squirro Chat in eine umfassende Analyse-Umgebung, die Nutzern alle nötigen Werkzeuge für anspruchsvolle Datenaufgaben bereitstellt.

Präzision, Governance und globale Skalierbarkeit

Über die Chat-Oberfläche hinaus bietet das Release entscheidende Verbesserungen für die Governance von Generative AI. Eine neue Prompt-Bibliothek hilft Teams, Best Practices zu standardisieren, indem bewährte Prompts auf Projektebene geteilt werden. Durch benutzerdefinierte Anweisungen können Administratoren zudem globale Richtlinien durchsetzen – etwa spezifische Antwortstile oder Sicherheitsprotokolle -, um die Einhaltung von Unternehmensstandards bei jeder KI-Interaktion zu gewährleisten.

Auch die Kernintelligenz der Plattform wurde weiterentwickelt. Eine optimierte PDF-OCR-Technologie unterstützt nun gezielt vereinfachtes und traditionelles Chinesisch sowie Arabisch, was die präzise Texterkennung in internationalen Dokumenten sicherstellt. Für die deutschsprachigen Märkte bringt die intelligente Zerlegung komplexer Wortzusammensetzungen (Komposita) eine deutlich verbesserte Suchrelevanz und Treffergenauigkeit.

Basis für autonome KI-Agenten

Die Entwicklung im Bereich Enterprise AI geht klar in Richtung autonomer Agenten. Systeme müssen zunehmend in der Lage sein, logische Schlüsse zu ziehen, Kontexte zu wahren und unterschiedliche Medienformate zu verstehen. Das Squirro Release 3.14.4 unterstützt diesen Wandel direkt: Durch die Verbindung von tiefem Kontextgedächtnis und multimodaler Analyse stärkt das Update die Fähigkeiten nachvollziehbarer, agentenbasierter Workflows. Solche Systeme rufen nicht mehr nur Informationen ab, sondern arbeiten aktiv mit dem Nutzer zusammen, um komplexe Problemstellungen zu lösen.

Jetzt die neuen Funktionen entdecken

Erfahren Sie in den t echnischen Release Notes, wie diese Neuerungen Ihre Datenprozesse optimieren können. Um den erweiterten Squirro Chat und die multimodalen Funktionen live zu erleben, vereinbaren Sie noch heute eine persönliche Demo.

Squirro ist eine KI-Plattform für Unternehmen in regulierten Branchen. Sie optimiert die unternehmensweite Suche und automatisiert komplexe, maßgeschneiderte Prozesse. Die Lösung ist sicher, skalierbar, datenschutzkonform und berücksichtigt bestehende Zugriffsrechte. Dank vollständiger Revisionssicherheit stellt die Plattform sicher, dass jedes Suchergebnis präzise und überprüfbar ist. Squirro bildet das Fundament für agentenbasierte KI-Anwendungen, die fest in der individuellen Wissensstruktur (Ontologie) des Unternehmens verankert sind.

Das 2012 gegründete Unternehmen verzeichnet ein starkes Wachstum und beschäftigt Teams in der Schweiz, den USA, Großbritannien und Singapur. Zu den Kunden zählen die Europäische Zentralbank, die Bank of England, die Standard Chartered Bank, die Oversea-Chinese Banking Corporation sowie Henkel.

