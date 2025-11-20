SPS 2025: Cybersecurity für Industrie 4.0

NewTec präsentiert modulare Gateway-Plattform für cybersichere Kommunikation und neue Cybersecurity-Services für Embedded Systems

Pfaffenhofen a. d. Roth, 20. November 2025. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsgerichtete elektronische Systeme, präsentiert auf der diesjährigen SPS in Nürnberg ihre neue modulare Gateway-Plattform zum Schutz von Industrie-4.0-Anwendungen vor Cyberangriffen. Darüber hinaus präsentiert das Pfaffenhofener Unternehmen seine Cybersecurity-Services für Embedded Systems – ein umfassendes Angebot zur Unterstützung von gesetzes- und normenkonformen Produktentwicklungen.

NewTecs diesjähriger Schwerpunkt liegt auf Lösungen und Services zur Entwicklung cybersicherer Produkte. Mit der NTSecureGateway MCP (modular compute platform) bietet der Sicherheits-Spezialist eine modulare, leistungsstarke Gateway-Plattform zur sicheren Kommunikation zwischen Maschinen, Steuerungen, Sensoren und der Cloud. Durch ihren flexiblen, modularen Aufbau eignet sie sich besonders gut für kundenindividuelle Entwicklungen oder Kleinserien – etwa im Maschinen- und Anlagenbau, der Automatisierungstechnik, als Edge-Computing-Plattformen mit lokalen Vorverarbeitungs- und Analysefunktionen oder für Machine-Learning-gestützte Anwendungen (z. B. Bildverarbeitung, Predictive Maintenance). Verschiedene Systems-on-Module (SOMs) ermöglichen dabei eine optimale Anpassung an die jeweiligen Anforderungen. Ein umfangreicher Software-Baukasten auf Linux-Basis beschleunigt die Entwicklung sicherheitsgerichteter Anwendungen.

Messebesucher können sich auf dem NewTec-Stand zudem über die neuen Cybersecurity-Services für Embedded Systems informieren. Das umfangreiche Angebot reicht von einer Unterstützung bei der Optimierung von gesetzes- und normenkonformen Sicherheits- und Entwicklungsprozessen über Beratung und Lösungen für eine effektive und regelkonforme Entwicklung cybersicherer Produkte bis zu Managed Services für einen cybersicheren Betrieb (z. B. Schwachstellenmonitoring, Product Incident Response Team und PKI-Management).

Auch der Fachvortrag von NewTecs KI- und Security-Spezialist Stefan Strang wird sich mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigen, und zwar in Hinblick auf den Einsatz von KI-Technologie. Am 26. November 2025, wird er ab 14:40 Uhr auf der Stage in Halle 1 zum Thema „Bedrohungsmodellierung für KI-Komponenten – beispielhafte Sicherheitsbewertung im Spannungsfeld von CRA und AI Act“ sprechen.

Mehr Informationen gibt es auf dem NewTec-Messestand 159 in Halle 5.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Elektronik- und Softwaresystemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologieberatung und Trainings sowie bei der Integration von KI-Technologie in sicherheitsgerichtete Systeme (Safe AI). An sechs Standorten in Neu-Ulm (Pfaffenhofen a.d. Roth), Bremen, Freiburg, Mannheim, Friedrichshafen und Ulm beschäftigt das Unternehmen rund 330 MitarbeiterInnen.

