SPS 2024: Safety-Check für KI-Integration in sicherheitsgerichtete Systeme

KI-Services von NewTec klären, ob anvisierte KI-Technologien den Anforderungen an Funktionssicherheit entsprechen

Pfaffenhofen a. d. Roth, 5. November 2024. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsgerichtete elektronische Systeme, stellt in diesem Jahr auf der SPS in Nürnberg ihre neuen KI-Services vor. Mit diesem Service-Angebot unterstützt NewTec Hersteller und Entwickler bei der Klärung, ob und welche KI-Technologien sich für die Integration in sicherheitsgerichtete Systeme eignen. Auf Stand 159 in Halle 5 informiert das Unternehmen zudem über sein umfangreiches Consulting-, Dienstleistungs- und Produktangebot rund um die Entwicklung elektronischer Systeme.

Die Integration von KI-Technologie in Steuersysteme verspricht neue Möglichkeiten im Bereich Automatisierung, wenn es z. B. darum geht, die Verfügbarkeit und Performance von Maschinen zu erhöhen. Allerdings gilt es dabei, regulatorische Anforderungen zu beachten (Stichwort EU AI Act). Auch in Hinblick auf funktionale Sicherheit (FuSi) müssen bei der Entwicklung besondere Anforderungen berücksichtigt werden. Denn während es für klassische Systeme möglich ist, klar zu sagen, ob sie den Anforderungen an Funktionssicherheit entsprechen, kann die Leistung von KI-Technologien oftmals nur über Statistiken geprüft werden – mit einer entsprechenden Varianz.

Mit den KI-Services stellt NewTec in Nürnberg ein Angebot vor, das Hersteller und Entwickler bei der KI-Integration unterstützt, insbesondere bei der Klärung, ob und wie eine sichere Integration von KI-Technologie möglich ist. Dabei wird NewTec bei der Identifikation möglicher kritischer KI-Ausfälle und der Ermittlung der nötigen Genauigkeit und Performance zur Verhinderung von Ausfällen sowie der Analyse der Risiken, die mit einem möglichen Ausfall einhergehen, vom TÜV Rheinland unterstützt.

Messebesucher können sich auf dem NewTec-Stand darüber hinaus auch über das weitere Safety- und Security-Consulting-Angebot rund um die Entwicklung cybersicherer und funktionssicherer Steuersysteme informieren. Zudem wird NewTec auch über die SafeFlex Development Kits informieren, mit denen der Entwicklungsaufwand für Industrieanwendungen bis Sicherheitsanforderungsstufe 3 (SIL 3) deutlich verringert und die Entwicklungszeit verkürzt werden kann. Die Development-Kits gibt es sowohl für FPGA- als auch für Mikrocontroller-basierte Designs.

Mehr Informationen gibt es auf dem NewTec-Messestand 159 in Halle 5.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Hard- und Software-Systemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologie- und Strategie-Beratung und Trainings und begleitet Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation. An sechs Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim, Friedrichshafen und Ulm beschäftigt der Safety- und Security-Spezialist über 300 Mitarbeitende.

