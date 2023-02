SPRSUN führt seinen Wärmepumpe Bausatz für einfachere Installation ein

SPRUN ist seit Jahren in der Herstellung von Wärmepumpen tätig und bietet Kunden aus mehr als 60 Ländern einige der kostengünstigsten und energiesparendesten Heizungsmethoden an. Die Produkte des Unternehmens zählen wegen ihres kundenorientierten Designs und ihrer Funktion zu den besten. SPRSUN konzentriert sich darauf, die besten Qualitätsprodukte auf den Markt zu bringen und den Kunden mehr Geld zu sparen. Damit hat SPRSUN sein Hydronikmodul angekündigt – der SPRSUN Wärmepumpen Bausatz.

SPRSUN Wärmepumpen Bausatz – Sparen Sie Zeit und Geld bei der Installation von Wärmepumpen

Der SPRSUN Wärmepumpe Installationsbausatz wurde entwickelt, um Verbrauchern Zeit und Geld bei der Installation von Wärmepumpen zu sparen. Das Produkt wird unter anderem perfekt für die Installation von monolithischer Wärmepumpen beschrieben.

Bei der Beschreibung des SPRSUN Wärmepumpe Bausatzes sagte ein Sprecher des Unternehmens, dass der Wärmepumpe Bausatz aus allen wichtigen Komponenten für die Installation besteht, einschließlich einer Wasserpumpe, Schaltkasten, AC-Schütz, Dreiwegeventil, Ausdehnungsgefäß, Filter, Leckageschutzschalter usw. Derzeit unterstützt dieser Bausatz R32 DC Inverter-Wärmepumpen und spart Kunden viel Zeit und Geld ber der Installation der Wärmepumpen. Die Installation eines hydronischen monolithischen Wärmepumpensystems war noch nie einfach.

In Bezug auf die Einführung des neuen Produkts behauptete das Unternehmen durch seinen Sprecher, dass es sich dafür einsetzet, kostengünstige, aber hocheffiziente Produkte auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen wies darauf hin, dass das neu eingeführte Produkt mit allem ausgestaltet ist, was die Verbraucher für die Installation ihrer Wärmepumpen benötigen und gleichzeitig zwischen 2,000 und 10,000 US-Dollar an Installationskosten gespart wird.

Mit dem SPRSUN Wärmepumpe Bausatz können die Verbraucher ihre Geräte selbst installieren, ohne Geld für die Einstellung eines professionellen Installateurs auszugeben. Sie werden auch die Notwendigkeit beseitigen, Installationszubehör zu kaufen, zumal die Bausatz-Box alles enthält, was für die Installation ihrer Wärmepumpen erforderlich ist.

Mit dem Hydronikmodul können die Kunden jetzt mehr aus ihren SPRSUN Wärmepumpen erleben, weil sie das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwenden, das die Funktionalität und Effizienz ihres Produkts verbessert. Zu den Artikeln des Installationsbausatzes gehören die hocheffizienten Grundfos-Wasserpumpen, die die Effizienz eines wasserbasierten Heizungssystems maximieren und gleichzeitig eine längere Lebensdauer versprechen; ein Dreiwegeventil, mit dem die Kunden den besten Modus für seine Anforderungen der Installation wählen kann; ein Ausdehnungsgefäß, das mehr Sicherheit verspricht, wenn sich das Wasser durch Kochen und erhöhten Druck ausdehnt; und der CALEFFI multifunktionale Magnetabscheider mit Filter.

SPRSUN verspricht, sich weiterhin dafür einzusetzen, kundenorientierte Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen kann per E-Mail unter inquiry@sprsunheatpump.com.

