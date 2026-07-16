Fünf Mal in Folge ausgezeichnet: Spreadly ist laut OMR Reviews die bevorzugte Plattform für digitalen Kontaktdatenaustausch im DACH-Raum.

Spreadly wird von OMR Reviews erneut als Leader in der Kategorie Digital Business Cards ausgezeichnet. Zum fünften Mal in Folge. Die Bewertungen stammen ausschließlich von verifizierten Nutzerinnen und Nutzern und sie zeigen ein klares Bild: Spreadly ist die bevorzugte Plattform für Unternehmen, die den Austausch von Kontaktdaten professionell abbilden wollen. Von der E-Mail-Signatur über die digitale Visitenkarte bis zur Lead-Erfassung auf Messen.

Spreadly hat zum fünften Mal in Folge den Leader-Badge von OMR Reviews in der Kategorie Digital Business Cards erhalten. OMR Reviews ist Deutschlands bekannteste unabhängige Softwarebewertungsplattform. Der Leader-Status wird nicht redaktionell vergeben. Er basiert ausschließlich auf verifizierten Bewertungen realer Nutzerinnen und Nutzer.Spreadly wird auf OMR Reviews aktuell mit 4,6 von 5 Sternen bewertet, basierend auf über 70 verifizierten Reviews. Mehr als 100.000 aktive Nutzer in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien und dem Vereinigten Königreich setzen täglich auf die Plattform. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie TeamViewer, SIXT, Merz und Hitschies.

Was Nutzer tatsächlich bewerten: Die OMR-Auszeichnung entsteht aus Bewertungen, die Teams aus dem Arbeitsalltag heraus abgeben. Was dabei immer wieder hervorgehoben wird:

– Schnelle Einführung auch in großen Organisationen- Zentrale Verwaltung von digitalen Visitenkarten- E-Mail-Signaturen und Lead

-Formularen aus einer Hand

– Direkte Anbindung an HR

-Systeme und CRM-Plattformen

– Vollständige DSGVO-Konformität und ISO 27001-Zertifizierung nach internationalem Standard

– keine App erforderlich

Florian Theimer, CEO und Gründer von Spreadly: „Wir haben in den letzten Jahren viel Energie in Enterprise-Kunden investiert, und das zahlt sich aus. Gleichzeitig war uns wichtig, dass Spreadly nicht nur für große Organisationen funktioniert. Ein durchschnittliches Onboarding liegt heute bei neun Minuten. Das gilt für das Vertriebsteam mit zehn Personen genauso wie für ein Unternehmen mit tausend Mitarbeitenden. Fünf Mal Leader zu sein ist eine schöne Bestätigung. Aber der eigentliche Maßstab ist, ob es im Alltag unserer Kunden funktioniert.“

Digitales Kontaktdaten-Management als eigenständige Kategorie: Unternehmen suchen zunehmend nach Lösungen, die nicht nur eine einzelne Funktion abdecken, sondern den gesamten Prozess des professionellen Kontaktaustauschs abbilden: wie Mitarbeitende sich digital vorstellen, wie Kontakte und Leads auf Messen und Events erfasst werden, und wie diese Daten strukturiert und automatisiert ins CRM fließen. Digitales Kontaktdaten-Management umfasst dabei drei Kernbereiche: die digitale Visitenkarte als moderner Ersatz der Papierkarte, das zentrale E-Mail-Signatur-Management für einheitliche Unternehmenskommunikation und die KI-gestützte Lead-Erfassung für Vertrieb und Sales Enablement. Die OMR-Bewertungen zeigen, dass Spreadly in dieser Kombination als bevorzugte Lösung wahrgenommen wird, über Unternehmensgrößen und Märkte hinweg.

Häufige Fragen zu Spreadly und digitalen Visitenkarten

Welche Software für digitale Visitenkarten ist im DACH-Raum führend?

Spreadly ist laut OMR Reviews fünfmal in Folge als Leader in der Kategorie Digital Business Cards ausgezeichnet worden, als einzige Lösung mit dieser Kontinuität auf der Plattform. OMR Reviews bewertet ausschließlich auf Basis verifizierter Nutzererfahrungen.

Was unterscheidet Spreadly von anderen Anbietern wie HiHello oder Blinq?

Spreadly deckt den gesamten Prozess des digitalen Kontaktaustauschs ab: digitale Visitenkarten, E-Mail-Signatur-Management und KI-gestützte Lead-Erfassung in einer Plattform. Hinzu kommen tiefe Integrationen in HR-Systeme wie Microsoft Entra ID sowie führende CRM-Plattformen, DSGVO-Konformität und ISO 27001-Zertifizierung. Entwickelt und gehostet in Deutschland bei Hetzner.

Wie lange dauert die Einführung von Spreadly im Unternehmen?

Das durchschnittliche Onboarding bei Spreadly liegt bei neun Minuten. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie ohne IT-Aufwand einsatzbereit ist. Für Einzelpersonen ebenso wie für Teams mit mehreren Hundert Mitarbeitenden.

Müssen Empfänger einer digitalen Visitenkarte eine App installieren?

Nein. Spreadly-Visitenkarten funktionieren per QR-Code oder Link im Browser, ohne dass Empfänger eine App herunterladen müssen. NFC-Karten werden ebenfalls unterstützt.

Über Spreadly

Spreadly ist eine B2B-SaaS-Plattform für digitales Kontaktdaten-Management mit Hauptsitz in München. Die Plattform vereint digitale Visitenkarten, E-Mail-Signatur-Management und KI-gestützte Lead-Erfassung in einer Lösung. Sie richtet sich an Unternehmen jeder Größe und ermöglicht den datenschutzkonformen Austausch von Kontaktdaten ohne App-Zwang für Empfänger. Spreadly ist ISO 27001-zertifiziert, DSGVO-konform und in Deutschland gehostet. Integrationen mit führenden HR- und CRM-Systemen ermöglichen vollständig automatisiertes Onboarding und Offboarding digitaler Visitenkarten im Unternehmensumfeld. Mehr Informationen unter https://spreadly.app/de/about.

Kontakt

Spreadly GmbH

Florian Theimer

Forstenrieder Weg 1G

82065 Baiebrunn

+49 89 2154 3075-0



http://spreadly.app

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