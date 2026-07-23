Sprachreise Teneriffa: Am Ende wartet das spanische Dorf

Ein neues Sprachretreat öffnet sich für Redaktionen: die MentalBrain-Methode™ live erleben – bis zum Test en el Pueblo.

Teneriffa / Deutschland – Viele Erwachsene lernen Spanisch. Vokabeln sitzen. Grammatik sitzt. Dann steht ein echter Mensch vor ihnen. Und die Sprache bleibt im Kopf stecken.

Genau hier setzt das neue Sprachretreat von Sprachreisen-Spanien.com auf Teneriffa an. Es richtet sich an Erwachsene, Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte, für die Spanisch kein Schulfach ist, sondern ein Schlüssel zu Menschen, Märkten und Alltag.

Eine Woche. Ein Ziel: bis zu 900 spanische Vokabeln aufnehmen – und im echten Leben anwenden.

Im Zentrum steht die MentalBrain-Methode™ von Joe Leis. Sie arbeitet mit Bildern, inneren Szenen, Klang, Entspannung, Aktivierung und direkter Kommunikation. Neue Wörter erscheinen nicht als trockene Liste, sondern als Bild und Szene im Vokabelkino. So soll Sprache im entscheidenden Moment abrufbar werden.

Der Rahmen ist bewusst klein und hochwertig: Finca oder Herrenhaus in einem Teneriffa-Dorf, maximal sechs Teilnehmer, muttersprachliche Coaches, Schauspieler beziehungsweise Coaches mit Schauspielausbildung sowie Yoga- und Ayurveda-Elemente als Ruhepol.

Am Ende steht kein Test auf Papier. Am Ende steht der Dorftest: der Test en el Pueblo.

Die Teilnehmer gehen allein in ein spanisches Dorf. Ohne Lehrer neben sich. Ohne Schulbuchszene. Mit echten Menschen, echten Fragen, echtem Tempo. Sie fragen, kaufen ein, bestellen, reagieren, verstehen – oder helfen sich weiter, wenn ein Satz nicht sitzt.

Genau dieser Moment macht das Programm für Redaktionen interessant. Hier entsteht keine bloße Werbebehauptung. Hier entsteht eine überprüfbare Geschichte: Was kann ein Teilnehmer nach wenigen Tagen wirklich? Nicht im Seminarraum. Draußen. Im echten Leben.

Die Methode hat bereits eine mediale Vorgeschichte. Ein früherer Spanischkurs auf Basis dieser Arbeit wurde journalistisch getestet und von GEO Saison mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Jetzt bekommt das Konzept einen neuen Rahmen: als exklusives Spanisch-Retreat auf Teneriffa.

Für Reisejournalisten ist es eine Geschichte über Teneriffa und Begegnung. Für Wirtschafts- und Karriereredaktionen geht es um Sprache als Führungsinstrument. Für Bildungsredaktionen geht es um Erwachsenenlernen und Abrufbarkeit.

Sprachreisen-Spanien.com lädt ausgewählte Redaktionen ein, das Retreat journalistisch zu begleiten oder selbst zu erleben – im Einzeltraining, im Zweier-Coaching oder in kleiner Premiumgruppe.

Kein Gefälligkeitsbericht. Keine bezahlte Werbung. Eine offene journalistische Erfahrung.

Am Ende entscheidet nicht die Methode auf dem Papier. Es entscheidet der Moment im Dorf – wenn ein Teilnehmer einem Menschen gegenübersteht und Spanisch sprechen muss.

Kontakt

Business Sprachreisen Ltd.

Sonja Kaufmann

Avenida Profesor Peraza de Ayala 3a

38001 Santa Cruz de Tenerife

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