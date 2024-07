Sprachchampions gefunden: Vier Pilotschulen in Deutschland nutzen intelligente Direktübersetzer im Schulalltag

Mobile Direktübersetzer von Pocketalk überwinden Sprachbarrieren zwischen Lehrkräften, Lernenden und Eltern

Keizersgracht, 11.07.2024 -Pocketalk, ein führender Anbieter von Übersetzungslösungen, gibt die Gewinnerschulen seines Pilotschulprojekts „Sprachchampions gesucht: Verständigung leicht gemacht“ bekannt. Vier Schulen in Deutschland werden den kompakten Pocketalk-Direktübersetzer im Schulalltag einsetzen und so Sprachbarrieren abbauen. Sie testen die Übersetzer über sechs Monate und können diese nach Abschluss des gemeinsamen Projektes weiterhin im Lernalltag nutzen. Die Pocketalk-Pilotschulen sind die Schönbuchschule in Stuttgart (Grundschule), die Rupert-Neudeck-Schule Troisdorf (Gemeinschaftshauptschule), die Schulen Eringerfeld in Geseke im Landkreis Soest (Gymnasium und Realschule) sowie das Karl Schiller Berufskolleg Dortmund.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit den vier Gewinnerschulen und darüber, dass wir nun auch Schulen in Deutschland dabei unterstützen, Sprachbarrieren abzubauen“, so Christoph Janeba, General Manager Germany bei Pocketalk. „Wir sind uns sicher, dass Lehrende und Lernende genau wie ihre Kollegen in anderen Ländern, sehr vom Einsatz der Pocketalks profitieren werden. Wir möchten Menschen über Sprachgrenzen hinweg verbinden und Lernen von Anfang an erleichtern.“

Sprachbarrieren können eine echte Herausforderung im Lernalltag sein. Wenn Lernende und Eltern mit nichtdeutscher Herkunftssprache Lehrkräfte nicht verstehen, kann dies zu Missverständnissen führen, den Lernerfolg verzögern und den Spaß am Lernen in der Gemeinschaft mindern. Die Direktübersetzer von Pocketalk können in vielfältigen Schul- und Lernsituationen für gegenseitige Verständigung und einen aktiven Kommunikationsaustausch eingesetzt werden. Pocketalk kommt bereits in viele Ländern weltweit erfolgreich zum Einsatz, so z. B. in den USA in Großbritannien und in den Niederlanden.

„Wir sind aufgeregt und dankbar, eine der ersten Pocketalk-Schulen in Deutschland und Teil der weltweiten Pocketalk-Community zu werden“, freut sich Ralf Wermter, Schulleiter der Rupert-Neudeck-Schule Gemeinschaftshauptschule Troisdorf. „Wir haben vor, den Übersetzer zur generellen Verständigung, für Deeskalations- und Elterngespräche, bei Beratung zum Übergang von Schule zur Arbeitswelt und als Unterstützung bei der Formulierung von Texten einzusetzen. Wir denken, dass sowohl Schülerinnen und Schüler als auch deren Eltern erheblich davon profitieren werden. Und auch für das Lehrpersonal wird die Verwendung des Pocketalk vieles erleichtern.“

„Ich bin erfreut, dass unser Berufskolleg ausgewählt wurde, um die Pocketalk-Übersetzer zu testen“, so Nicole Wolf, Lehrkraft des Karl-Schiller-Berufskolleg der Stadt Dortmund. „Unsere Schule ist sehr groß – entsprechend viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund haben wir hier. Um alle zusammenzubringen, werden die Direktübersetzer sehr hilfreich sein und uns dabei helfen, sprachliche Herausforderungen erfolgreich anzugehen.“

Pocketalk hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schulen und Bildungseinrichtungen dabei zu unterstützen, anfängliche Sprachbarrieren zu überwinden, die Verständigung zu erleichtern und so einen Beitrag für mehr Chancengleichheit im Schulwesen und im Berufsleben zu leisten. Dafür bietet Pocketalk den gleichnamigen smarten Direktübersetzer für die Hosentasche. Mit diesem können Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern in mehr als 84 Sprachen auf Knopfdruck kommunizieren. Das Gerät ist DSGVO-konform, ermöglicht Übersetzungen in Wort und Schrift und beinhaltet keine ablenkenden Apps. Das qualifiziert Pocketalk für den Einsatz im Unterricht und in der Schule.

Wie können Schulen den Pocketalk beziehen?

– Der Direktübersetzer ist über shop4teachers verfügbar.

– Oder auch über die Pocketalk-Webseite und Amazon erhältlich.

Pocketalk ist ein global führender Anbieter von Übersetzungslösungen, der die Welt miteinander verbindet und authentische Konversationen zwischen verschiedensprachigen Geschäftspartnerinnen und -partnern, Mitarbeitenden und Freunden erleichtert – schnell, einfach und vor allem genau. Entwickelt, hergestellt und vertrieben von Sourcenext, dem größten Distributor und Hersteller von Software-, Hardware- und IoT-Produkten in Japan, wurde Pocketalk 2023 offiziell in DACH eingeführt und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien. Pocketalk ist DSGVO-konform und verbindet Menschen jeglicher Herkunft im Handumdrehen mit erschwinglicher KI-basierter Sprachübersetzung durch das handliche mobile Gerät, das durch mobile Daten oder WLAN mit dem Internet verbunden ist, und die cloudbasierte App sowie weiteren Lösungen in mehr als 84 Sprachen und in über 140 Ländern.

