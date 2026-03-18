Spotify: „Helfen ohne sich selbst zu verlieren“ mit Angelika Weckmann

Pfullingen. Mit Augenmerk auf den Menschen und die Bedürfnisse von pflegenden Angehörigen beschreitet der AK Gesunde Gemeinde mit dem SPARTANER Team und der Ergotherapie Team Weckmann neue Wege. Angelika Weckmann wurde vom Podcast-Channel „SPARTANER Talk: Allein mit Dir“ für ein besonderes Interview angefragt. Mit dem Thema „Hilf! (dir) – Helfen, ohne sich zu verlieren“ wird in einer neuen Folge ihre persönliche Geschichte beleuchtet. Ihre authentischen Erfahrungen sollen pflegenden Menschen neue Impulse geben.

Die Unterstützung von Menschen ist Angelika Weckmann schon immer wichtig. Im Podcast-Interview teilt sie persönliche Erfahrungen aus der Praxis und ihrem Leben. Die Zuhörer bekommen Anregungen aus erster Hand. Angelika Weckmann ist Ergotherapeutin und Heilpraktikerin – und vor allem jemand, der Gesundheit und Helfen nicht nur gelernt, sondern selbst erfahren hat, wie schwierig es ist, Angehörigen zu helfen und sich dabei nicht selbst zu verlieren.

Mit ihrem Team der Praxis für Ergotherapie Weckmann in Pfullingen betreut sie Patientinnen und Patienten aller Altersstufen sowie deren Angehörige. Sie ist Mitglied im Gesundheitsforum Eningen und dort im Ausschuss und mit Vorträgen aktiv. Für das Netzwerk Demenz des AK Gesunde Gemeinde betreut sie Kurse für pflegende Angehörige.

Menschen, die jemanden kennen, der hilft, selbst helfen oder einfach neugierig auf das Thema sind, werden mit dem aktuell veröffentlichten Interview im Spotify-Kanal „SPARTANER Talk“ angesprochen. Sympathische Influencer interviewen außergewöhnliche Menschen, die ihre Geschichten teilen wollen. Die authentischen Blicke hinter die Fassade und tief in das Leben findet immer mehr Zuspruch.

In der neuen Folge spricht sie über ihre persönlichen Erfahrungen und ihren Umgang mit dem Thema „Helfen“ sowie über prägende Wendepunkte in ihrem Leben. Ein bemerkenswertes Gespräch, das von Emotionen und Authentizität geprägt ist und die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnimmt.

Weitere Informationen:

www.ForumGesundeGemeinde.de

www.ergotherapie-teamweckmann.de

www.SPARTANER-Team.de

Und der Kanal auf Spotify SPARTANER Talk: https://open.spotify.com/show/53CFjTivas1i3yVwWIYI0L

Link zur Spotify Folge: https://open.spotify.com/episode/6sUR7degVZpE9ngxer9Jrf

„Wir sind die Ergotherapeuten, die mit Ihnen Ursachen finden, Sie persönlich behandeln und Sie mit neuen Lösungen begleiten.“

Eines der wichtigsten Dinge im Leben, in jedem Alter, ist es, handlungsfähig zu sein. Jeder Mensch, gleich welchen Alters, will sich selbst erfahren, handlungsfähig sein und Lebensfreude spüren.

Wir helfen Ihnen bei Erkrankung, Entwicklungsverzögerungen oder nach einem Unfall:

– Durch Erstgespräche, Anamnese und Testverfahren ermitteln wir den aktuellen Stand der Erkrankung, Ihre Ressourcen und Potentiale

– Auf Basis unseres Befundes und Knowhows kennen wir die richtigen Behandlungsoptionen

– Wir ermöglichen eine Neuorientierung durch individuelle Beratung

– Gemeinsam legen wir die Ziele und den therapeutischen Weg fest

Wir begleiten Sie, geben Tipps, klären auf und verbessern, erhalten oder stärken mit Ihnen oder Ihren Angehörigen die Gesundheit, Lebensqualität, Selbstbestimmung und Beschäftigungsfähigkeit.

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ERGOTHERAPIE Team Weckmann

Angelika Weckmann

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