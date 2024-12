Sportsponsoring: Janina Edenhofner & REBA IMMOBILIEN AG: Ironman Weltmeisterschaft in Taupo, Neuseeland

Sportsponsoring: Janina Edenhofner & REBA IMMOBILIEN AG bei der Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Taupo, Neuseeland

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) ist Partner der Triathletin Janina Edenhofner, die an diesem Wochenende an der Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Taupo, Neuseeland, teilgenommen hat. Als Sponsor unterstützt die REBA IMMOBILIEN AG die Athletin sowohl finanziell als auch materiell, um ihr zu helfen, ihre sportlichen Ziele zu erreichen.

„Der Triathlon-Sport ist äußerst kostenintensiv. Allein die Teilnahmegebühren für ein Ironman-Rennen können zwischen 500 und 1.000 Euro betragen. Hinzu kommen die hohen Ausgaben für Reisen zu den Wettkämpfen sowie für die notwendige Ausrüstung, wie zum Beispiel ein professionelles Triathlon-Rad, das bis zu 10.000 Euro kosten kann. Ohne die Unterstützung von Sponsoren wäre es für viele Athleten schwer, ihren Sport auf diesem Niveau auszuüben“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

„Deshalb unterstützen wir Janina Edenhofner nicht nur finanziell, sondern auch mit hochwertigem Equipment und begleiten sie während ihrer gesamten Vorbereitungsphase bis hin zur Teilnahme an der Ironman Weltmeisterschaft.“

Janina Edenhofner hat sich mit ihrem herausragenden Einsatz und Talent einen Namen in der internationalen Triathlon-Szene gemacht. Mit der Unterstützung der REBA IMMOBILIEN AG konnte sie sich optimal auf die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft vorbereiten und sich den Herausforderungen der Weltspitze stellen.

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein bekanntes Unternehmen im Bereich der Immobilienwirtschaft und engagiert sich aktiv im Sportsponsoring. Mit Partnerschaften fördert das Unternehmen talentierte Athleten und setzt sich für die Unterstützung von Leistungssportlern auf dem Weg zu ihren Zielen ein.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

REBA IMMOBILIEN AG – Ein starker Partner in der Immobilienbranche

Die REBA IMMOBILIEN AG gehört zu den etablierten Akteuren in der Immobilienbranche und ist sowohl als Investor als auch als Bauträger und Projektentwickler aktiv. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und ist auch an weiteren Standorten in Deutschland vertreten. Besonders im Bereich der Gewerbeimmobilien zeigt die REBA IMMOBILIEN großes Engagement. Als Partner der Hotel Investments AG ist das Unternehmen zudem in der Hotelbranche tätig.

Neben der Projektentwicklung und dem Investmentgeschäft bietet REBA IMMOBILIEN auch umfassende Maklertätigkeiten, insbesondere für Off-Market-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der REBA IMMOBILIEN GmbH in Kassel verfügt das Unternehmen über ein eigenes Bausanierungsteam, das insbesondere in der Region rund um Kassel tätig ist.

Weitere Informationen zu den Leistungen und Projekten der REBA IMMOBILIEN AG finden Interessierte unter:

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

