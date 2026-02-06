sportspaß: Hamburgs Sportangebot zu günstigen Preisen

Über 2.500 Kurse monatlich an über 50 Standorten in ganz Hamburg

Hamburg, 6. Februar 2026. Sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, steht seit Jahrzehnten für Bewegung, Gemeinschaft und Vielfalt. Mit mehr als 2.500 Kursen pro Monat bietet der Verein seinen Mitgliedern ein außergewöhnlich breites Sport- und Bewegungsangebot – verteilt auf eigene sportspaß-Center sowie rund 50 Schulsporthallen im gesamten Hamburger Stadtgebiet.

Ob früh morgens, tagsüber oder abends: Die Mitglieder profitieren von maximaler Flexibilität und können aus einer beeindruckenden Auswahl an Kursen frei wählen. Eine aktuelle Übersicht aller Trainingszeiten und Standorte ist unter

https://sportspass.de/gymplaene jederzeit abrufbar.

Bewegung für Körper, Geist und Gemeinschaft

„Sport ist ein zentraler Bestandteil eines gesunden und ausgeglichenen Lebens“, erklärt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V. „Regelmäßige Bewegung stärkt nicht nur die körperliche Fitness, sondern fördert auch das mentale Wohlbefinden. Gleichzeitig schaffen unsere Angebote Raum für Begegnung, Austausch und neue Freundschaften.“

Der soziale Aspekt spielt bei sportspaß eine besondere Rolle: Menschen aller Altersgruppen und Fitnesslevels kommen hier zusammen, trainieren gemeinsam und erleben Sport als verbindendes Element. „sportspaß ist mehr als Training – es ist ein Ort der Gemeinschaft“, so Müller weiter.

Riesige Kursvielfalt – für jedes Alter und jedes Fitnesslevel

Das Kursangebot von sportspaß e.V. deckt über 120 Sportarten ab. Dazu zählen unter anderem:

– Fitness & Gesundheit: Bodyfit, Rückenfit, Functional Training, Pilates, Rehasport

– Ausdauer & Tanz: Zumba, Latin Dance, Aerobic, Step, Line Dance

– Entspannung & Balance: Yoga (Hatha, Vinyasa, Yin), Tai Chi, Qi Gong

– Kraft & Athletik: Langhanteltraining, Core-Training, Zirkeltraining

– Ballsport & Spiele: Badminton, Volleyball, Basketball

-Angebote für Kinder & Jugendliche: Kindertanzen, Eltern-Kind-Turnen, Bewegungsspiele

Detaillierte Informationen zu allen Kursen finden Interessierte unter https://sportspass.de/kursbeschreibungen

Faire Mitgliedsbeiträge – Sport für alle

sportspaß e.V. überzeugt durch besonders soziale und transparente Mitgliedsbeiträge:

– Erwachsene trainieren bereits für 19,50 Euro pro Monat

– Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nur 8,50 Euro pro Monat

Damit bleibt ein hochwertiges Sportangebot für möglichst viele Menschen zugänglich.

Zusatzangebote: Fitnessstudio & Sauna

Für Mitglieder, die ihr Training erweitern möchten, stehen attraktive Zusatzoptionen mit einem geringen Aufpreis zur Verfügung:

– Fitnessstudio-Nutzung: +10,00 Euro/Monat

– Sauna-Angebot: +17,00 Euro/Monat

– Kombi aus Fitnessstudio & Sauna: nur 20,00 Euro/Monat

Eine Online-Anmeldung ist über das Mitgliederportal auf der Website unter https://checkout.moresports.io/4013606/landing/sportspass möglich.

Qualifizierte Trainerinnen und Trainer

Rund 500 zertifizierte Trainerinnen und Trainer sorgen bei sportspaß für eine fachlich fundierte und motivierende Betreuung. Die offene, familiäre Vereinsatmosphäre sowie ein respektvolles Miteinander schaffen ein Umfeld, in dem sich alle Mitglieder willkommen fühlen – unabhängig von Erfahrung, Herkunft oder Leistungsniveau.

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.Hinweis zum Insolvenzverfahren: Der Vereinsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt. Alle Kurse, Trainingsangebote und Veranstaltungen finden planmäßig statt. Die Mitglieder können ihr gewohntes Sportprogramm weiterhin vollumfänglich nutzen.

