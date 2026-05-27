sportspaß e.v. Hamburg lädt zur Salsa- und Bachata-Party ein

Latin-Rhythmen im sportspaß-Center City Nord am 30. Mai 2026

Hamburg, 27. Mai 2026. Heiße Rhythmen, mitreißende Tänze und ausgelassene Stimmung: Am Samstag, 30. Mai 2026, verwandelt sich das Sportcenter City Nord von sportspaß e.V. in eine lateinamerikanische Tanzfläche. Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein lädt Mitglieder und Gäste zu einer großen Salsa- und Bachata-Party ein.

Von 18.00 bis 20.00 Uhr startet der Abend im sportspaß-Center City Nord mit einem Workshop, bei dem die Teilnehmenden die Welt von Salsa Cubana und Bachata entdecken können – unabhängig davon, ob sie erste Schritte wagen oder bereits Tanzerfahrung mitbringen. Im Mittelpunkt stehen Rhythmus, Musikalität, fließende Bewegungen und vor allem die Freude am gemeinsamen Tanzen.

Salsa begeistert seit Jahrzehnten mit ihrer Lebensfreude, Dynamik und Eleganz. Besonders Salsa Cubana zeichnet sich durch fließende Bewegungen und das charakteristische Spiel mit der Hüfte aus. Ergänzt wird das Angebot durch Bachata Sensual – einen modernen, emotionalen Tanzstil mit Elementen aus der traditionellen dominikanischen Bachata, der weltweit immer beliebter wird.

Ab 20.00 Uhr beginnt das freie Tanzen: Bis 21.30 Uhr können die Gäste das Gelernte direkt auf der Tanzfläche ausprobieren, neue Kontakte knüpfen und gemeinsam einen sommerlichen Abend genießen.

Nicht-Mitglieder zahlen 5 Euro Eintritt und erhalten dafür ein Gratis-Getränk.

„Tanzen verbindet Menschen unabhängig von Alter oder Erfahrung. Mit unserer Salsa- und Bachata-Party möchten wir einen Abend schaffen, der Bewegung, Lebensfreude und Gemeinschaft zusammenbringt“, sagt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß. „Gerade lateinamerikanische Tänze sorgen für eine besondere Energie und schaffen eine offene Atmosphäre, in der jede und jeder willkommen ist.“

Die Veranstaltung findet im sportspaß-Center City Nord (Überseering 19-31, 22297 Hamburg) statt. Interessierte können sich vorab unter www.sportspass.de informieren.

Anfahrt & Parken: Ein Parkhaus ist vorhanden.

U-Bahn: Sengelmannstraße

S-Bahn: Rübenkamp

Bus: Kapstadtring (Linien 23, 26, 179)

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.Hinweis zum Insolvenzverfahren: Der Vereinsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt. Alle Kurse, Trainingsangebote und Veranstaltungen finden planmäßig statt. Die Mitglieder können ihr gewohntes Sportprogramm weiterhin vollumfänglich nutzen.

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