sportspaß e.V.: Außerordentliche Mitgliederversammlung

sportspaß e.V. informiert bei Außerordentlichen Mitgliederversammlung über vorläufiges Insolvenzverfahren und beschließt wichtige Satzungsänderung

Hamburg, 13. Dezember 2025. Am heutigen Samstag fand im sportspaß-Center Berliner Tor eine außerordentliche Mitgliederversammlung von sportspaß, Hamburgs größtem Freizeit- und Breitensportverein, statt. Mehr als 300 stimmberechtige Mitglieder nahmen teil, informierten sich über das laufende Insolvenzverfahren und diskutierten engagiert über die Zukunft des Vereins.

Der vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Finn Peters (Hamburg), stellte den Mitgliedern ausführlich die aktuelle Lage des Vereins dar und erläuterte die Hintergründe des vor wenigen Wochen gestellten Insolvenzantrags. Im Mittelpunkt standen die finanzielle Situation des Vereins, die Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten sowie die nächsten Schritte im Verfahren.

„sportspaß ist ein Verein mit einer enormen gesellschaftlichen Bedeutung für Hamburg. Unsere Aufgabe im Insolvenzverfahren ist es nun, gemeinsam mit Vorstand, Mitarbeitenden und Geschäftspartnern tragfähige Lösungen zu entwickeln, die den Fortbestand des Vereins sichern. Die hohe Beteiligung der Mitglieder und die konstruktive Diskussion heute zeigen, dass sportspaß eine starke Basis hat. Ich möchte die Mitglieder ausdrücklich ermutigen, dem Verein auch in dieser herausfordernden Phase die Treue zu halten – ihre Unterstützung ist ein wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Zukunft von sportspaß.“

Im Rahmen der Versammlung beschlossen die Mitglieder mit überwiegender Mehrheit außerdem eine Satzungsänderung, die es ab dem kommenden Jahr ermöglicht, die Mitgliedsbeiträge monatlich einzuziehen. Bislang erfolgte die Beitragsabbuchung quartalsweise. Die Umstellung soll die Liquiditätssteuerung verbessern und Verwaltungsprozesse effizienter gestalten.

Der 1. Vorsitzende Thomas Vonhof zeigte sich im Anschluss an die Versammlung zuversichtlich: „Wir sind auf einem guten Weg. Sobald der Insolvenzplan endgültig feststeht und vom Gericht bestätigt wurde, werden wir die vorgeschlagenen Maßnahmen konsequent umsetzen und sportspaß auf ein stabiles Fundament stellen. Unser Ziel ist ein Verein, der nicht nur kurzfristig, sondern langfristig solide aufgestellt ist – und dafür arbeiten wir mit voller Kraft.“

Die lebhafte und konstruktive Diskussion während der dreistündigen Mitgliederversammlung machte deutlich, wie wichtig sportspaß e.V. für viele Hamburgerinnen und Hamburger ist. Aktuell verfügt der Verein über rund 23.000 Mitglieder. Die Zahl der Mitglieder ist in den vergangenen Monaten stabil geblieben.

Weitere Informationen und Kontakt

Weitere Informationen zum Verein und den aktuellen Kursangeboten gibt unter www.sportspass.de oder direkt vor Ort in den Sportcentern von sportspaß e.V.

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.Hinweis zum Insolvenzverfahren: Der Vereinsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt. Alle Kurse, Trainingsangebote und Veranstaltungen finden planmäßig statt. Die Mitglieder können ihr gewohntes Sportprogramm weiterhin vollumfänglich nutzen.

Firmenkontakt

sportspaß e.V.

Clemens Müller

Westphalensweg 11

20099 Hamburg

040555016 66 0

04055501666 29



http://www.sportspass.de

Pressekontakt

All4Press

Erich Jeske

Waldstraße 5

85461 Bockhorn

081229993507



http://www.all4press.de

Bildquelle: @Freepik