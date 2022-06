Sportlich unterwegs mit dem Honda Civic

– KONI Stoßdämpfer für besseren Bodenkontakt

– weniger Wankneigung, mehr Fahrzeugkontrolle

– mechanisch einstellbar

Den Honda Civic gibt es bereits seit 1972. Heute ist schon die zehnte Generation auf den Straßen der Welt unterwegs. Jetzt gibt es für dieses Fahrzeug ein Upgrade, das sich lohnt: neue Stoßdämpfer aus der KONI Sport Reihe. Damit verbessert der Auto-Enthusiast das Fahrwerk und das Handling des japanischen Kompaktflitzers. So sind die Fahrer nicht nur sportlicher unterwegs. Ihr Auto wird damit auch sicherer.

„Der Honda Civic ist heute ein moderner, zuverlässiger und sportlicher Kompaktwagen,“ so Thomas Kirchhoff, Sales & Marketing Manager bei KONI in Deutschland. „In der zehnten Generation ist er leichter, sportlicher und größer als seine Vorgänger. Wir haben aber ein paar Schwächen gefunden, die sich mit dem Einsatz unseres KONI Sport Stoßdämpfers hervorragend ausgleichen lassen.“

Bessere Straßenlage

Besonders spürbar wird die Verbesserung mit den Dämpfern von KONI, weil die Dämpfungskräfte vorne und hinten beim Originalfahrzeug unterschiedlich sind. Das gleichen die Stoßdämpfer der KONI Sport Serie perfekt aus. Sie sorgen darüber hinaus dafür, dass der Honda Civic weniger zum Wanken neigt, was sich vor allem in Kurven sehr positiv auswirkt. Das beeinflusst auch die Lenkung und ermöglichte eine bessere Kontrolle des Fahrzeuges.

Dazu kommt, dass die KONI Dämpfer sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse stärker dämpfen, was zu einem ausgewogeneren Fahrverhalten führt und auch bei schlechten Straßenverhältnissen besseren Kontakt zum Boden ermöglicht. Genau hier hat das Original-Fahrzeug eine entscheidende Schwäche: seine gesamte Dämpfung ist eher schwach ausgelegt, was vor allem an der Vorderachse stark auffällt. Das Lenken wird durch den schlechten Bodenkontakt in manchen Situationen unpräzise.

Präziser lenken

Mit dem KONI Sport Stoßdämpfer bleibt der Honda Civic in den meisten Situationen sicher mit allen vier Rädern auf der Straße. Das Auto hat mit ihnen eine reduzierte Rollneigung und lässt sich besser lenken. Gegenüber dem Original-Fahrwerk bietet es insgesamt mehr Fahrkomfort und Sicherheit. Möglich ist die Kombination mit den Serienfedern oder auch Tieferlegungsfedern für einen sportlichen Look und ein noch sportlicheres Fahrgefühl.

Der KONI Sport Stoßdämpfer für den Honda Civic der zehnten Generation ist mechanisch extern verstellbar. Das macht ihn noch vielseitiger und anpassbarer an die aktuelle Fahrsituation. Die Einstellung ist mechanisch, so kann der Fahrer mit einem einfachen Dreh die Kontrolle ausüben.

Die neuen Sport Stoßdämpfer für den Honda Civic gibt es im gut sortierten Kfz-Teilehandel. Für die Vorderachse kostet das Stück 252,28 Euro inklusive MwSt. und ist unter der 8741-1622LSPORT / 8741-1622RSPORT für den Kombi sowie unter der 8741-1609LSPORT / 8741-1609RSPORT für die Limousine erhältlich. Die Hinterachsdämpfer mit der Nummer 8040-1436SPORT gibt es für 192,78 Euro pro Stück inklusive MwSt.

Alle Informationen zu verfügbaren Stoßdämpfern von KONI finden Interessierte stets aktuell unter www.koni.de/finder/

Über KONI

KONI hat über 150 Jahre Erfahrung mit Lösungen für Stoßdämpfer. So gelingt es dem Unternehmen, das Fahrgefühl und das Fahrverhalten moderner Fahrzeuge zu optimieren. Auf allen Kontinenten liefern lokale Distributoren KONI Stoßdämpfer an ihre Kunden aus. KONI entwickelt, produziert und vertreibt hydraulische Stoßdämpfer und Systeme für Straßen- und Rennwagen, Busse, Lkw, Anhänger, Schienenfahrzeuge, Verteidigung und industrielle Anwendungen. Seit 1972 gehört KONI zu ITT, einem global diversifizierten Industrieunternehmen mit Mitarbeitern in mehr als 35 Ländern und Kunden in rund 125 Ländern.

