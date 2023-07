Sport und Kittys Thaimassage in Stuttgart

Traditionelle Thai Massagen und Sport: Eine Geheimwaffe gegen Rückenschmerzen in Stuttgart

KITTYS THAI MASSAGE STUTTGART – für Sportler eine Wohltat

Die Unfallprävention im Sport ist nicht nur für professionelle Sportler:innen ein Muss, um den eigenen Körper vor gesundheitlichen Schäden zu schützen, sondern ebenfalls für jeden Hobbysportler und Amateur. In diesem Zusammenhang wird länderübergreifend jährlich der Gesundheitszustand der Allgemeinbevölkerung analysiert und statistisch ausgewertet. Im Fokus hier steht nicht nur die gesundheitliche Versorgungssituation, sondern ebenfalls der gesundheitspolitische Handlungsbedarf.

Allein in Deutschland treiben circa 23 Millionen Menschen regelmäßig Sport. Davon wiederum ist die Hälfte in Vereinen eingetragen. Hinzu kommen 13 Millionen Schulkinder, die wöchentlich Sportunterricht treiben. Statistisch verletzen sich pro Jahr etwa 5 % der Sporttreibenden. Diese müssen, laut Gesetzgeber, ärztlich versorgt werden. Vorsorge beziehungsweise Prävention ist somit – Stand heute – die beste Methode, um die Risiken einer Sportverletzung zu minimieren. Dazu gehört ebenfalls die KITTYS THAI MASSAGE IN STUTTGART.

Gezielt Sportverletzungen vermeiden, Thaimassagen in Stuttgart zur Körperregeneration

Im Sport werden die Risikosportarten, bei denen es zum Beispiel zu Herz-Kreislauf-Komplikationen kommen kann, von den Sportarten unterschieden, die eher zu Verletzungen führen. Zu diesen Risikosportarten zählen zum Beispiel Luftsport, Radsport und Motorsport, welche oftmals das Risiko eines tödlichen Unfalls innehaben. Im Gegensatz dazu steigt bei den Breitensportarten Fußball, Handball und Basketball die Verletzungsgefahr erheblich. Im nicht organisierten Sport steigt das Risiko eines Unfalls insbesondere bei den Sportarten Inlineskate und Skifahren. Um ein Verletzungsrisiko zu vermeiden, ist jeder Sportler dazu aufgefordert, dieses von vornherein zu reduzieren. Wird wiederum die Statistik bemüht, so sind mit 39 % die Hauptunfallursachen in der Fitness und im Sport das eigene Fehlverhalten. Hinzu kommen die Überschätzung eigener technischer Fertigkeiten, eigene Konditionsmängel, eine unzureichende Aufwärmphase, Mängel der Sportgeräte und Anlagen sowie viele andere Vorkommnisse. Des Weiteren ist es wichtig, nach vollzogener Körperaktivität, seinen Körper bewusst regenerieren zu lassen.

Nach dem Sport ist vor dem Sport, sollte demzufolge Ihr Motto lauten. Neben einer gesunden Ernährung und der Körperregeneration im Schlaf zählt dazu ebenfalls die Massage in Stuttgart. In diesem Zusammenhang sollte jedoch auch erwähnt werden, dass einige Sportarten ebenfalls gezielt zur Körperregeneration eingesetzt werden können. Dies soll anhand des Rückens nunmehr näher erläutert werden, da immer mehr Menschen an Nacken- und Rückenschmerzen leiden.

Die Behandlung von Rückenschmerzen durch eine Rückenmassage in Stuttgart

Es gibt sogenannte rückenfreundliche Sportarten, die gezielt bei Verletzungen der Wirbelsäule und der Bandscheiben in Anbetracht gezogen werden sollten. Diese stärken die Rückenmuskulatur und sollten mit einer KITTYS RÜCKENMASSAGE IN STUTTGART kombiniert werden. Zu diesen Sportarten zählen zum Beispiel Schwimmen, Walking und Tanzen. Des Weiteren sollten Patienten:innen mit Rückenschmerzen regelmäßig die Kittys Thaimassage Stuttgart besuchen, um gezielt Verspannungen zu lindern.

Was ist dafür nicht besser geeignet als die Thaimassage? Diese von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe geführte Massagetechnik besteht aus Yogaelementen und Druckpunktmassagen, mit denen ebenfalls Rückenschmerzen behandelt werden können. Des Weiteren führen KITTYS THAIMASSAGEN IN STUTTGART zu einer Regeneration der Gelenke, Sehnen und Muskel. Gerade Sportler:innen ist diese Massage nur zu empfehlen.

Kittys Thai Massage Stuttgart: Traditionelle Thai Massage für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

