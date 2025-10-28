Spooky Holiday: Fünf Reiseziele für die perfekte Geisterjagd

KAYAK zeigt, wo Reisende echten Spuk erleben können

Wenn die Tage kürzer und die Schatten länger werden, zieht es viele Herbst-Reisende nicht nur an sonnige Strände, sondern auch zu Orten mit Gänsehautgarantie. Die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK hat fünf Reiseziele zusammengestellt, an denen das Geisterfoto als Souvenir quasi fast garantiert ist – perfekt für alle, die ihren Urlaub mit einem gewissen Nervenkitzel verbinden möchten, wenn sie sich trauen …

RMS Queen Mary: Übernachten mit 150 Geistern

Die RMS Queen Mary, die von 1936 bis 1967 verkehrte, liegt heute als Hotel im kalifornischen Long Beach vor Anker. Auch wenn das Schiff heute fest im Hafen liegt, sind die Geschichten über paranormale Aktivitäten längst nicht zur Ruhe gekommen. Immer wieder berichten Gäste von Geistererscheinungen, Zimmer B340 wird aufgrund zahlreicher paranormaler Aktivitäten nicht mehr an Gäste vermietet. Insgesamt 150 Gespenster sollen sich an Bord befinden, da ist die Wahrscheinlichkeit, mit dem ein oder anderen zusammenzustoßen, relativ hoch.

Myrtles Plantage: Der verfluchteste Fotospot von Louisiana

Die historische Plantage ist eines der am meisten heimgesuchten Häuser in den USA. Und dessen Gespenster lassen sich gerne ablichten: Das berühmteste Geisterfoto stammt bereits aus dem Jahr 1992. Besonders oft werden Geistererscheinungen von Kindern im antiken Spiegel vor dem Speisesaal gemeldet. Und so mancher Hobbyfotograf fand im Nachhinein auf Erinnerungsfotos das Spiegelbild von Personen, die zum Aufnahmezeitpunkt nicht anwesend waren. Auch stellte man fest, dass der Abdruck einer unsichtbaren Hand auf dem Spiegel trotz Neuversilberung immer wieder auf mysteriöse Weise erscheint.

Schlosshotel Dragsholm und die Lady, die nie auscheckte

Bei Tageslicht ist Schloss Dragsholm eine echte Schönheit. Doch eine mittelalterliche Legende rankt sich um die Trutzburg: Der Schlossherr sperrte seine eigene Tochter wegen einer verbotenen Liebschaft hinter den dicken Mauern des Schlosses ein. Seither wandert sie scheinbar als weiße Dame durch die Korridore. Als man vor rund 70 Jahren bei Renovierungsarbeiten in den alten Gemäuern tatsächlich das Skelett eines Mädchens entdeckte, wurde das Schauermärchen bittere Wahrheit. Das Mädchen trug noch immer sein weißes Kleid.

Ancient Ram Inn: Übernachten, wo es wirklich spukt

Im beschaulichen, englischen Städtchen Wotton-under-Edge in der Grafschaft Gloucestershire liegt das Ancient Ram Inn, ein Gasthaus aus dem 12. Jahrhundert, erbaut auf einer heidnischen Grabstätte. Bier gezapft wird hier allerdings schon lange nicht mehr: Das von über 20 Geistern beheimatete Spukhaus ist nun in Privatbesitz. Wer will, der kann die Geisterstunde bei einem der Ghost-Hunting-Events miterleben und dort übernachten.

Gespenster in Samt und Seide im Ballygally Castle, Nordirland

Bei Tag ein märchenhaftes Küstenschloss – bei Nacht das düstere Gefängnis der Schlossherrin. Denn im 1625 erbauten Ballygally Castle treibt Lady Isabella Shaw ihr Unwesen, die zu Lebzeiten von ihrem Ehemann im Turmzimmer eingesperrt wurde und bei ihrem Fluchtversuch in den Tod stürzte. Seither wandelt ihr Geist durch die Gänge des Schlosses. Gäste des heutigen Hotels berichten von einer zarten Frauenstimme, leichten Klopfgeräuschen und einer spürbaren Präsenz in dem berüchtigten „Ghost Room“.

