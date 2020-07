Splashpixel Relaunch: Internetagentur mit neuem Auftritt

Die neugestaltete Webseite ist nun online!

Jeder Mensch ist durch seine DNA einzigartig.

Dasselbe gilt für Unternehmen. Erst ein durchdachter Bauplan für alle Online-Aktivitäten haucht den Unternehmen digitales Leben ein.

Splashpixel, die Internetagentur für Balingen und Albstadt, sorgt digital wie analog dafür. Webdesign, Webentwicklung, Contentmarketing, Onlinemarketing, Social-Media-Marketing, Video: Das Splashpixel-Team hat die Bausteine für die virtuelle Doppelhelix von Unternehmen – und sein Portfolio in den vergangenen Monaten weiter ausgebaut.

Die Vision von Splashpixel ist klar: Förderung, Erstellung und Gestaltung der digitalen DNA von Unternehmen.

Viele kreative Wochen sind vergangen, in denen die Internetagentur daran gearbeitet hat, diese Botschaft durch die neu gelaunchte Webseite in die Welt hinaus zu tragen. “Uns ist es wichtig, dass wir das, was wir für unsere Kunden erarbeiten, auch an andere Interessierte weitergeben können. Wir wollen Mehrwert schaffen”, betont Ingo Munz, Leiter der Agentur.

Innerhalb der neuen Agentur-Webseite wurde auf Vieles geachtet:

Eine ausgewogene Mischung aus Mobile- First- und dem Desktop-Ansatz wurde geschaffen. “Viele der Agenturkunden kommen das erste Mal über ihre mobilen Endgeräte mit der Seite in Kontakt. An dieser Stelle ist es wichtig, diese Kunden mit klaren Strukturen, kurzen und prägnanten Informationen sowie schnellen Ladezeiten abzuholen.” Betont Michél Kaatz, Leiter der Internetagentur. Nach dem ersten Kennenlernen schauen sich die meisten Kunden die Seite auf einem PC oder Tablet an, um dadurch einen detaillierten Einblick in die Referenzen zu erhalten. Auf diesen Geräten war das Ziel, die Besucher der Seite mit professionell produzierten Grafiken und Bildern zu überzeugen.

Die virtuelle Doppelhelix, die die Internetagentur für ihre Kunden erstellt, besteht aus vielen Komponenten und Teilbereichen. Diese Leistungen einfach und strukturiert darzustellen, war ein weiterer wichtiger Teil der neuen Webseite. Das Ziel bestand darin, nicht nur die digitalen Leistungen darzustellen, sondern auch die Kunden und Partner über die Projekte hinweg zu Wort kommen zu lassen, so die beiden Agenturleiter.

Illustrationen, Vektorgrafiken und Animationen werden immer beliebter und perfektionieren das Corporate Design eines jeden Unternehmens. Wichtige Kernbotschaften werden durch grafische Elemente herausgearbeitet und schaffen es, komplexe Inhalte für den Benutzer vereinfacht darzustellen. Ebenfalls können gesättigte und intensive Farben dabei helfen, einen Tiefeneffekt zu erzielen. Bunte, knallige und auffällige Farben setzen einen Gegentrend zu den reduzierten und matten Farben aus den letzten Jahren. Dadurch erzeugt Splashpixel einen modernen und auffälligen Look.

Bei der Produktion von Videomaterial, wie beispielsweise Imagefilme und Produktvideos, fungiert die Internetagentur für die Kunden als Videoagentur. Die Aufgaben starten bei der Idee, gehen über Planung und Konzeption, hin zu der Umsetzung sowie im Anschluss über die Nachbearbeitung und den Schnitt. Für andere Kunden hingegen arbeitet das Team als Textagentur und erstellt griffige Texte, die zur Corporate Identity, der digitalen Identität und damit zum Markenauftritt passen. Außerdem gibt es Unternehmen, die die Agentur für die Erstellung und Gestaltung ihrer Webseite engagieren. Die meisten Kunden nutzen Splashpixel als Full-Service-Agentur, um mehrere Dienstleistungen stimmig aus einer Hand zu bekommen. Dann arbeitet das gesamte Team mit unterschiedlichem Input an einem Projekt und damit am gleichen Ziel.

Jedes Projekt beginnt für die Experten der Agentur Splashpixel, die seit 2018 zum Druck- und Verlagshaus Hermann Daniel gehört, mit der Beratung. Wünsche, Ziele und Hintergründe werden erläutert, Möglichkeiten und Chancen aufgezeigt. Dadurch wird der “genetische Code” des Unternehmens entschlüsselt und die Markenbotschaft klar definiert.

Mit packenden Storys, einem durchdachten Marketing-Konzept, das Social-Media-Aktivitäten ebenso wie klassische Werbung umfasst, und einer festgelegten Strategie wird der Unique Selling Point – also das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens und seiner Angebote – ganz klar kommuniziert. Jeder für sich ist Experte auf seinem Gebiet, gemeinsam setzen sie mit viel Leidenschaft neue Ideen um. Denn sie haben eins gemein: Sie brennen für digitales Marketing.

Als Digitalexperten mit lokalen Wurzeln bietet unser erfahrenes Team ein umfassendes Portfolio an Maßnahmen zur professionellen Digitalisierung deiner Marke. Wir sind eine Full-Service- Internetagentur, das bedeutet, dass du bei uns alle Dienstleistungen aus einer Hand erhältst. Unsere Kombination aus zielgerichtetem Online-Marketing, moderner Web-Entwicklung, professioneller Beratung und den passenden Werbemitteln, verhilft dir zu einem maßgeschneiderten und erfolgreichen Auftritt, sowohl on- als auch offline.

