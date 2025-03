spitta pia: digitale Patientenaufklärung und -beratung für Zahnarztpraxen neu gedacht

Balingen, 03.03.2025 – Mit spitta pia, einer Marke der Spitta GmbH, erhalten Zahnarztpraxen eine innovative Lösung für die digitale Patientenaufklärung, -beratung und -anamnese. Die Online-Lösung vereint alle wichtigen Formulare, umfangreiche Aufklärungsbögen sowie komplette Therapieangebote an einem Ort.

Patientenaufklärung digital und rechtssicher

Mit spitta pia setzen Zahnarztpraxen auf eine effiziente, anschauliche und patientengerechte Aufklärung direkt am Behandlungsstuhl per Tablet. Die Online-Lösung bietet umfangreiche Aufklärungsbögen mit anschaulichen Grafiken, die alle gängigen zahnärztlichen Behandlungen und Therapien abdecken. Darüber hinaus stehen die wichtigsten Formulare in mehreren Fremdsprachen zur Verfügung. Durch eine regelmäßige Aktualisierung der Inhalte profitieren Praxen von maximaler Rechtssicherheit. Patientinnen und Patienten können die Dokumente digital signieren, so dass alle Informationen digital gespeichert werden und optional ausgedruckt werden können.

Flexibel und visuell beraten

Mit spitta pia wird die Patientenberatung anschaulicher und transparenter. Die Online-Lösung zeigt alle gängigen Therapieformen und Versorgungsmöglichkeiten mit hochwertigem Bildmaterial dar. Zahnärztinnen und Zahnärzte können praxisindividuelle Kostenschätzungen hinterlegen und weiterführende Informationen direkt während des Patientengesprächs abrufen. Dies ermöglicht eine fundierte und visuell unterstützte Argumentation für die bevorzugte Behandlung der unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten.

Papierlose Anamnese

Die digitale Anamnese ermöglicht eine einfache und komfortable Erfassung aller relevanten Daten per Tablet oder Smartphone. Der ausgefüllte Anamnesebogen kann sofort signiert und direkt archiviert oder ausgedruckt werden. Alle relevanten Informationen werden einheitlich erfasst, um eine optimale Diagnose und Behandlung zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet spitta pia individuelle Anamnesemöglichkeiten für verschiedene Patientengruppen wie Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.

pia-Manager: zentrale Verwaltung für Ihre Praxis

Im Menüpunkt „pia Manager“ können Sie Ihre Praxis in pia verwalten. Unter anderem können hier die Praxisdaten gepflegt und neue Standorte angelegt werden. Außerdem kann das Personal verwaltet und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Mitbenutzung eingeladen werden. Im pia Manager werden zu Beginn auch alle Patientinnen und Patienten einmalig angelegt. Dies ermöglicht die Nutzung von spitta pia unabhängig von der aktuell verwendeten Praxisverwaltungssoftware.

Drei Varianten – für jede Praxis der passende Funktionsumfang

spitta pia ist in drei Varianten erhältlich: Basic, Classic und Premium. Jede Version beinhaltet das Modul Patientenaufklärung und mit aufsteigender Variante zusätzlich das Modul Patientenberatung oder Patientenberatung und Anamnese.

Kostenlos testen und Live-Demo buchen

Interessierte Zahnarztpraxen haben die Möglichkeit, spitta pia 30 Tage kostenlos zu testen, um sich mit allen Funktionen und Vorteilen vertraut zu machen. Darüber hinaus bietet Spitta kostenlose Live-Demo-Termine per Video-Call an, in denen die Online-Lösung ausführlich vorgestellt wird und direkt individuelle Fragen beantwortet werden können.

Mit spitta pia sparen Sie in Ihrer Zahnarztpraxis Zeit, optimieren Ihre Dokumentation und verbessern die Patientenkommunikation nachhaltig – digital, rechtssicher und effizient!

Mehr Informationen zum Produkt, zum Testzugang oder zur Live-Demo unter: www.pia.spitta.de

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kundinnen und Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und zahntechnischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Kontakt

Spitta GmbH

Marvin Zeeb

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433 952-343



https://pia.spitta.de/

