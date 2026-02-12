Spitta Akademie: Ausgezeichnet als TOP-Fernschule

Erfolgreicher Start 2026: Die Spitta Akademie wurde erneut als TOP-Fernschule auf FernstudiumCheck.de ausgezeichnet.

Balingen, 12.02.2026 – Das Bewertungsportal FernstudiumCheck.de, Deutschlands größtes Portal für Fernlehr- und Fernstudiengänge, verleiht jährlich den begehrten FernstudiumCheck Award an die besten Fernschulen. Die Basis für diese Auszeichnung bildet die Analyse von Erfahrungsberichten, wobei im Kalenderjahr 2025 insgesamt 126.661 Bewertungen von 394 Instituten ausgewertet wurden. Um in das Ranking aufgenommen zu werden, musste die Fernschule mindestens 50 Bewertungen mit einer Sternebewertung von 3,75 oder höher erhalten sowie eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 90 % vorweisen.

Die Spitta Akademie hat sich erneut erfolgreich in diesem anspruchsvollen Wettbewerb positioniert. Mit herausragenden 4,6 von 5 Sternen, 205 Bewertungen und einer beeindruckenden Weiterempfehlungsquote von 97 % hat die Spitta Akademie erneut bewiesen, dass sie zu den Top Fernschulen gehört.

„Die erneute Auszeichnung zur ‚TOP Fernschule‘ ist eine Bestätigung unserer kontinuierlichen Bemühungen, qualitativ hochwertige Fortbildungen im Gesundheitswesen anzubieten. Wir sind stolz darauf, dass unsere Angebote von den Teilnehmern so positiv bewertet werden“, sagt Dina Martini, Leitung der Spitta Akademie.

Informationen über die Spitta Akademie

Derzeit bietet die Spitta Akademie drei Fernlehrgänge im Gesundheitswesen an:

-Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin ZMV (m/w/d)

-Geprüfter Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen IHK (m/w/d)

-Qualitätsmanagementbeauftragte Arzt-/Zahnarztpraxis (TÜV) – m/w/d

Das umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebot der Spitta Akademie beinhaltet zudem Präsenz-Seminare, Online-Seminare, Video-Seminare, Online-Lehrgänge, Webinare und eLearning-Kurse, die topaktuelles Wissen vermitteln und praxisnahe Problemstellungen in den Bereichen Abrechnung, Hygiene- und Qualitätsmanagement sowie Praxis- und Labormanagement behandeln. Renommierte Referenten und hoch angesehene Experten aus der Branche geben in den Fort- und Weiterbildungen nicht nur nützliche Tipps und Tricks, sondern vermitteln auch ganze Konzepte für Zahnärzte und Praxispersonal zur erfolgreichen Bewältigung alltäglicher Herausforderungen. Die Spitta Akademie vergibt bei erfolgreicher Teilnahme an Veranstaltungen die von der BZÄK/DGZMK anerkannten CME-Fortbildungspunkte.

Weitere Informationen zur Spitta Akademie und zum Fort- und Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.spitta-akademie.de. Folgen Sie auch unseren Social-Media-Kanälen und erhalten Sie aktuelle Neuigkeiten und exklusive Angebote:

Instagram-Profil: spitta_akademie

Facebook-Profil: Spitta Akademie

LinkedIn-Profil: Spitta Akademie

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Kontakt

Spitta GmbH

Camille Ströbele

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433-952 336



http://www.spitta.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.