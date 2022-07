Spirituelles NLP als neuer Coachingansatz

NLP & Schamanismus

Es gibt einen völlig neuen Coachingansatz der Methoden aus dem Neurolinguistischem Programmieren (NLP) und dem Schamanismus miteinander verbindet.

Das Spirituelle NLP wurde von Carolin Mallmann entwickelt und verknüpft gängige NLP Formate mit dem Journeying der schamanischen Praxis.

Was ist Schamanismus?



Schamanismus ist die älteste spirituelle Praxis der Welt zur Heilung der Seele und reicht mindestens 40.000 Jahre zurück.

Was ist NLP?

NLP wurde in den 90er Jahren von den beiden Amerikanern Richard Bandler und John Grinder begründet. Sie untersuchten, was erfolgreiche von erfolglosen Therapeuten unterscheidet.

Was ist Spirituelles NLP?

Und diese effizienten Coachingtechniken wurden nun durch die spirituellen Elemente aus dem Schamanismus erweitert. So entsteht ein neuer ganzheitlicher und wirkungsvoller Coachingansatz, der erfolgsversprechend ist.

NLP Coaching bat bisher wenig Methodik auf der spirituellen Ebene. Durch das Einfließen Schamanischer Elemente mit dem Spirituellen NLP hat sich dies jetzt verändert. Spirituelles NLP kann vor allem im Rahmen von Coaching und Therapie eingesetzt werden, wenn bisherige Ansätze nicht zum Erfolg geführt haben. Ängste, Probleme mit Mitmenschen, Zielearbeit, Visions- und Berufungsfindung und viele weitere Themen lassen sich mit mithilfe des Spirituellen NLPs lösen.

Du möchtest Spirituelles NLP kennenlernen und dich selbst von der Wirkweise überzeugen?

Du kannst Carolin Mallmann für Fragen unter hello@carolinmallmann.de per Mail erreichen.

Oder du kannst unter www.carolinmallmann.de/kontakt Kontakt aufnehmen und ein kostenloses Schnupper-Coaching vereinbaren.

Carolin Mallmann ist zertifizierte Life Coach (DBCA), NLP-Master-Coach und Trainerin

(DVNLP/ICI) und studierte internationales Management und Marketing (MSc.) in Flensburg

und Berlin. Seit vielen Jahren begleitet sie Menschen in ihrer Arbeit als Life Coach und

Trainerin dabei, ein erfülltes Leben zu gestalten, in Herausforderungen Chancen zu sehen,

über sich selbst hinauszuwachsen, Grenzen zu überwinden und ihre Ziele zu verwirklichen.

Jeder Mensch ist dazu in der Lage, seine Lebensqualität erheblich zu verbessern und das

zu tun, was ihn wirklich erfüllt. Carolin Mallmann ist Autorin des Buchs HERZvermögen –

ein Kurs zum Thema Selbstliebe, der Menschen gerade in diesen schwierigen Zeiten dabei

unterstützt, sich auf sich selbst zu besinnen und Kraft in ihrer inneren Landschaft zu finden.

