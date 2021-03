Spirituelle Inspiration aus der ganzen Welt – online

Start: 01.04.2021 08:00 Uhr

Von der Dunkelheit ins Licht: Spirituelle Inspirationen mit großen Meistern der indischen Yogalehre. Ein Tag voll inspirierender Vorträge, Mantra-Singen, Meditation und Yoga mit Referent*innen aus der ganzen Welt.

Die Karwoche mit dem sich anschlieĂźenden Osterfeste ist wie vielleicht keine andere Zeit im Jahresverlauf eine Zeit der Transformation vom Sterben ins Werden. Christen gehen den Weg durch die Dunkelheit des Karfreitags zum Licht des Ostersonntags – durch die dunkle Nacht des Leidens Jesu zu seiner Auferstehung – innerlich mit und vollziehen an sich nach, in welchen Bereichen in ihrem Leben eine solche Transformation entstehen darf.

Yoga Vidya, der größte Seminaranbieter rund um Yoga, Ayurveda und Wohlbefinden auĂźerhalb Indiens, veranstaltet an diesem besonderen Tag das passende Online-Angebot unter dem Motto “Von der Dunkelheit zum Licht”: Einen ganzen Tag lang werden groĂźe Meister der indischen Yogalehre anhand von Kurzvorträgen, Yogastunden, Meditationen, mystischen Gesängen, feierlichen Ritualen u.v.a. den Teilnehmenden spirituelle Inspirationen fĂĽr die persönliche Transformation an die Hand geben.

Die Unzerstörbarkeit des Lichtes ist die frohe Osterbotschaft, die Hoffnung und Vertrauen schenkt. In dieser Botschaft verborgen liegt die Kraft des Immer-wieder-neu-werdens. Wie das Auferstehen in der Krise gelingen kann, zeigen die Referent*innen in ihrem jeweiligen Fachgebiet auf vielfältige Weise auf. Formen der Sammlung und des Innehaltens, yogisch-philosophische und psychologische Methoden sowie körperliche Regenerations- und Stärkungsmethoden kommen dabei genauso zur Anwendung wie ayurvedische Heilweisen und die Kraft von Mantren.

Unsere internationalen Referent*innen:

-Sukadev Bretz

-Swami Yogaswarupananda

-Harilal

-Swami Gurusharananda

-Ram Vakkalanka

-Swami Saradananda

-Amadio Bianchi

-Dr. Devendra Prasad Mishr

-Shekar Pandey

-Katyayani

-Sitaram Kube

-Susan Holze-Apell

u.v.a.

Zusatzinfos:

-Alle englisch-sprachigen Vorträge werden ins Deutsche übersetzt.

-Alle Veranstaltungspunkte sind auch einzeln buchbar.

-Ă„nderungen behalten wir uns vor. Die Referent*innenliste wird sich voraussichtlich noch erweitern.

Anmeldung: per Tel.: 05234 – 870, per E-Mail an rezeption@yoga-vidya.de oder online.

Kosten: Tagespreis 1.4.2021: 70 Euro oder Einzelbuchungen direkt unter https://www.yoga-vidya.de/events/spirituelle-inspiration-online/

Programmdetails: https://www.yoga-vidya.de/events/spirituelle-inspiration-online/

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, spirituelles Wachstum und gesundheitliches Wohlbefinden mit Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt am Main gegründet. Als Yoga-Seminaranbieter mit rund 280 in den Seminarzentren aktiv tätigen Vereinsmitgliedern haben Interessenten die Auswahl aus jährlich über 4.500 Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 20.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute.

