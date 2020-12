Spin-O-Mania entwickelt engere Kundenbeziehungen durch neue Inhalte Strategie

Der auf Online Glücksspiel spezialisierte Branchendienst Spin-O-Mania hat im Jahr 2020 eine neue Content Strategie für den deutschen Markt entwickelt. Das Unternehmen will damit auf den starken Wettbewerb und neue Trends reagieren und die Kundenbindu

Content Strategie für Online Casinos: Was hat 2020 funktioniert?

Spin-O-Mania ist ein auf Online Glücksspiel spezialisierter Branchendienst. Diese Nische ist traditionell hart umkämpft. Aktuell kommt zusätzlich Leben auf: Der Markt in Deutschland wird 2021 weitreichend liberalisiert. Für die gesamte Casinobranche ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen. Spin-O-Mania teilte unlängst mit, welche Trends und Strategien im Jahr 2020 gut funktionieren.

Demnach ist es sehr wichtig, Trends im Suchverhalten der Internetbenutzer auszuwerten. Die Daten aus Benutzeranfragen helfen dem Branchendienst zufolge erheblich dabei, inhaltliche Strategien für Online Casinos und damit verbundene Unternehmen auszuarbeiten.

Sehr wichtig ist Spin-O-Mania.com zufolge auch eine optimierte Benutzeroberfläche. Der moderne Casinobenutzer schätzt eine minimalistische Navigation ohne zu viele Menüpunkte und verworrene Klickwege. Im Mittelpunkt steht dabei der Lobby First Ansatz: Die virtuelle Lobby im Spielkonto soll als zentrale Anlaufpunkt für alle Aktionen dienen.

Eine wachsende Bedeutung spielen zudem die Incentives für neue Kunden. Hier geht der Trend dem Branchendienst zufolge klar in Richtung “VIP für alle”. Dementsprechend gewinnen exklusive Angebote an Bedeutung. Dies gilt etwa für Casino Affiliate Seiten, die spezielle Offerten mit Casinos aushandeln können. Dabei kann es sich zum Beispiel um Freispiele ohne Einzahlung handeln, die es nur für Kunden eines bestimmten Casinopartners gibt.

Wichtig ist es dem Dienst zufolge zudem, zumindest in einem Bereich führend zu sein. Spin-O-Mania – selbst noch ein Startup – besetzte eine Nische führend, indem alle Varianten von Boni mit Freispielen des Gesamtmarktes gesammelt wurden.

Nicht in allen Bereichen muss das Rad neu erfunden werden. Auch Spin-O-Mania setzt auf informative, beratende Inhalte wie Reviews, Anleitungen und natürlich Evergreen Content.

Experte sein: Inhalte als Werkzeug zur Vertrauensbildung

Spin-O-Mania arbeitet mit einer Vielzahl von Casinos zusammen – darunter Weltmarktführer wie Betsson. Von dessen Philosophie bezüglich Content Strategie hat sich das Startup einiges einiges übernommen.

Betsson wird auch auf dem deutschen Markt aktiv sein. Dieser ändert sich aktuell grundlegend, weil Glücksspiel und Sportwetten ab 2021 liberalisiert werden. Fortan können Buchmacher und Casinos mit Lizenzen deutscher Bundesländer agieren.

Bei inhaltlichen Strategien im deutschsprachigen Raum sind Casinos und Filialnetze mit deutschen Besonderheiten konfrontiert. So sind viele Marken im deutschsprachigen Raum schon lange bekannt – allerdings unter ausländischer Lizenz. Hier wird es wichtig sein, den Kunden den Unterschied zu verdeutlichen. Von Bedeutung dürften auch regulatorische Auflagen sein. Diese sehen zum Beispiel streng begrenzte Einzahlungen und Einsätze vor. Dürfen einzelne Kunden nur begrenzte Einsätze tätigen, ist eine große Zahl von Kunden für Casinos umso wichtiger.

Um eine große Zahl von Kunden zu gewinnen, sind Inhalte von entscheidender Bedeutung. Konkret geht es um vertrauensbildende Inhalte. Diese setzen voraus, dass sich der Absender dieser Inhalte als Experte profilieren kann.

Dazu müssen die Inhalte inhaltlich absolut korrekt und anwenderfreundlich aufgebaut sein. Anwender müssen stets die Erfahrung machen, dass die dargereichten Inhalte weiterhelfen und dass alle Informationen richtig sind. Dann entsteht Vertrauen. Mit kaum einem anderen Werkzeug lässt sich dieses Vertrauen in so großem Umfang gewinnen wie mit erstklassigen Inhalten. Vor allem Kunden, die Inhalte eines Anbieters häufiger zurate ziehen, bauen sehr weitreichende Vertrauensverhältnisse auf. Diese Kunden betrachten die Inhalte als Referenzen und empfehlen sie anderen weiter – was wiederum beim Adressat der Empfehlung größtes Vertrauen hervorruft.

Spin-o-mania.com ist Casino-Vergleichsseite für deutsche Spieler, die die neue und exklsuive Casino-Boni anbietet. Dazu gehören auch Freispiele ohne Einzahlung sowie Freispiele nach der ersten Einzahlung. Die Liste auf Spin-o-Mania wird täglich aktualisiert und berücksichtigt alle relevanten Casinos mit Freispielen im deutschsprachigen Raum. Nur seriöse und lizenzierte Anbieter mit fairen Bonusbedingungen finden den Weg auf die Spin-o-Mania-Liste.

