Spielgeräte im Webkonfigurator planen

Mit dem P´X Webkonfigurator geht ein international erfolgreicher Hersteller von Spielgeräten den nächsten Schritt in der Erfüllung von Kundenwünschen. In nur drei Monaten wurde das Web-Frontend der P´X Industry Solution gemeinsam mit Perspectix individualisiert und implementiert. Inzwischen profitieren erste Händler von dem erfolgreichen Roll-out.

Seit zehn Jahren konfiguriert ein Hersteller sein modulares Baukastensystem von Spielgeräten für den Weltmarkt mit der P´X Industry Solution von Perspectix. Verschiedene Preis- und Qualitätsklassen, Sicherheitsstufen und Materialarten ergeben Tausende möglicher Variationen. In Abstimmung mit dem Außendienst konfiguriert eine Planungsabteilung daraus individuelle Lösungen nach den Kundenanforderungen. Die P´X Industry Solution bietet dazu 3D-Produktkataloge, bildet ein umfangreiches Regelwerk der Aufbaumöglichkeiten und Sicherheitsbestimmungen ab und erlaubt eine Konfiguration per „Drag and drop“ auf der Grundfläche. Schließlich werden umfassende Angebote mit Stücklisten, Aufstellplänen, 3D-Ansichten, Material-, Montage- und Folgekosten ausgegeben.

Näher zu den Kunden

Um die Kundenwünsche noch besser zu erfüllen und die Zusammenarbeit von Außendienst und Händlern mit Architekten, Garten- und Landschaftsplanern und öffentlichen Einrichtungen weiter zu verbessern, wollte der Hersteller dieses Baukastensystem näher an die Kunden bringen. Nach umfangreichen Recherchen entschied man sich für den neuen P´X Webkonfigurator, der mit den vorhandenen Daten eine benutzerfreundliche Konfiguration im Internet ermöglicht. Im Oktober 2023 begann die Implementierungsphase. Perspectix ergänzte die Lösung um ein Berechtigungskonzept, das den Benutzern abgestufte Funktionalitäten bereitstellt, um höchste Produktsicherheit zu gewährleisten. Weitere Anforderungen wurden intern realisiert.

Nur drei Monate nach Projektstart konnte die Testphase beginnen. Nun werden Zug um Zug die Händler damit ausgerüstet. „Die ersten Anwender sind begeistert“, freut sich Andre Kälin, CEO der Perspectix AG. „Durch die einfache Benutzerführung erkennen sie schnell, welche tiefgehenden Variationsmöglichkeiten die Produkte bieten.“

Fertigen Konfigurationen können mit Preisen und allen Informationen ausgedruckt und gespeichert und an die Planungsabteilung geschickt werden. Nach einer internen Sicherheitsprüfung werden die Angebotsunterlagen erstellt. Kommt es zum Auftrag, steuern die Konfigurationsdateien durch assoziative Verknüpfungen automatisch die Konstruktion im 3D CAD-System. Diese effiziente Lösung bringt Kundenwünsche auf schnellstem Weg direkt in die Produktion. In Zukunft soll der Webkonfigurator allen Kundengruppen zur Verfügung stehen.

Über Perspectix

Die Perspectix AG ist ein führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Vertriebsprozesse von Industrieunternehmen und das Retail Management von Handelsketten. Mit kontinuierlichem Wachstum 1996 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zwei innovative Kernprodukte:

Die P“X Industry Solution umfasst als leistungsstarke Configure-Price-Quote (CPQ) Lösung einen 3D-Produktkonfidurator für variantenreiche Produktsysteme, unterstützt den Multi-Channel Vertrieb internationaler Unternehmen und integriert sich nahtlos in ERP-, CAD-, PDM/PLM- wie CRM-Systeme. Die PX Industry Solution eignet sich für das Computer Aided Planning (CAP) von Industrieanlagen und steigert die Effizienz in den Prozessen.

Die P´X Retail Solution digitalisiert die Prozesse wie Ladenplanung, Sortimentsmanagement, Regaloptimierung und Visual Merchandising von Handelsketten. Sie verbessert die Zusammenarbeit und trägt zur effizienten Organisation der Filialen bei.

Perspectix positioniert sich als Innovationsführer in der digitalen Transformation. Die Lösungen senken Vertriebskosten, maximieren das Umsatzpotenzial und stärken die Kundenbindung. Das internationale Team mit Sitz in Zürich betreut Perspectix führende Unternehmen auf der ganzen Welt mit kontinuierlicher Innovation, termingerechter Lieferung und höchster Qualität.

Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

Firmenkontakt

Perspectix AG

André Kälin

Hardturmstrasse 253

CH-8005 Zürich

+41 44 445 95 95

+41 44 445 95 96



https://www.perspectix.com

Pressekontakt

hightech marketing e. K.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

089/4591158-0



http://www.hightech.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.