Spielerische Variante der Resilienzstärkung mit dem Kartenset von Prof. Dr. Heller

Beruflicher Stress, private Belastungen und gesamtgesellschaftliche Krisen sind seit jeher Teil unseres Alltags. Beunruhigend sind jedoch die wachsenden Auswirkungen auf die mentale Gesundheit: 2022 erreichte der Arbeitsausfall aufgrund psychischer Erkrankungen einen neuen Höchststand. Resilienz – die innere Widerstandskraft – wird deshalb zu einer wichtigen Zukunftskompetenz, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Nicht nur jeder und jede Einzelne steht in der Verantwortung, die eigene Resilienz stärken, sondern auch Unternehmen im Rahmen der Gesundheitsprävention und Stabilisierung.

Resilienz lässt sich mit unterschiedlichen Maßnahmen gezielt fördern, im Gruppentraining oder im Einzelcoaching, autodidaktisch mit Selbstlernkursen oder in Webinaren. Mit dem Kartenset „So bleib ich stark“ entwickelte Resilienzexpertin Prof. Dr. Jutta Heller nun einen neuen, spielerischen Ansatz: 48 Karten bieten zahlreiche Impulse, aufgeteilt in die 7 Resilienz-Schlüssel plus den Bereich „Umgang mit Krisen“.

Die Karten sind liebevoll illustriert von Kai Pannen mit dem beliebten Känguru aus der im Kösel-Verlag erschienenen Bücherreihe von Prof. Heller.

Das Set lässt sich in unterschiedlichen Konstellationen einsetzen, im privaten Kontext ebenso wie als Ergänzung des Tool-Sets von Trainer:innen, Coaches und Resilienzberater:innen. Die Karten können sowohl systematisch durchgearbeitet oder situativ mit ausgewählten Schwerpunkten als Soforthilfe genutzt werden. Vorteil ist der niedrigschwellige Zugang zum komplexen Thema Resilienz mit Fokus auf sofort umsetzbaren Übungen, ganz bewusst ohne akademische Schwere und theoretischen Überbau.

Idee und Konzept sind in Prof. Hellers eigenen Weiterbildungsangeboten entstanden. Unter anderem ist das Set mittlerweile fester Bestandteil des Moduls „Individuelle Resilienz“ der Zertifikatsausbildung für Resilienzberater:innen.

Über Prof. Dr. Jutta Heller | Nach über 30 Jahren als Beraterin, Trainerin, Rednerin und Autorin zählt Prof. Dr. Jutta Heller zu den führenden Expert:innen für individuelle und organisationale Resilienz. Sie begleitet Unternehmen, Führungskräfte und Teams bei der Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen, unterstützt mit Resilienz-Coachings die „Stehauf-Qualitäten“, hält Vorträge und leitet die Zertifikats-Ausbildung „Resilienzberatung“. Die promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin studierte Politikwissenschaft und Erwachsenenbildung und war neben ihrer selbständigen Beratertätigkeit über zehn Jahre Professorin für Training & Business Coaching an der Hochschule für angewandtes Management, u.a. als Dekanin und Prodekanin.

