Speziell für Planer: Entwässerungsspezialist Gutjahr bietet ab November Online-Fachseminare

“Konstruktive Lösungen”

Bickenbach/Bergstraße, 29. Oktober 2020. Welche Regelwerke gelten für Balkone und (Dach-)Terrassen? Wie lassen sich Außenbereiche sicher ausführen – auch mit niedrigen Aufbauhöhen oder barrierefreien Übergängen? Beim ersten Gutjahr-Webinar speziell für Planer, Sachverständige und Ingenieure dreht sich alles um konstruktive Lösungen. Diese Online-Veranstaltung des Entwässerungsspezialist ist dabei der Auftakt zu einer Reihe, die das Angebot an Präsenzveranstaltungen in Zukunft ergänzen soll.

Gutjahr bietet Planern, Sachverständigen und Ingenieuren schon seit vielen Jahren spezielle Fachseminare an – bislang allerdings ausschließlich als Präsenzveranstaltungen. Im Zuge der Corona-Krise ergänzt das Unternehmen diese jetzt mit Online-Seminaren. Beide Formate sollen in Zukunft parallel laufen, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt.

Fachvorträge zu “konstruktiven Lösungen”

Im November startet Gutjahr mit den Planer-Webinaren. “Damit die Teilnehmer hierbei möglichst viel für ihre praktische Arbeit mitnehmen, haben wir unsere Webinar-Reihe für Architekten als Fachvortrag konzipiert. Dabei wird es um konstruktive Lösungen für Außenbeläge ebenso gehen wie um die Planung barrierefreier Übergänge. Wir stellen in unserem Online-Seminar dabei die relevanten Normen und Richtlinien vor und zeigen Lösungen aus der Praxis auf”, sagt Gutjahr-Seminarleiter Stefan Reichert. “Natürlich haben die Teilnehmer auch Gelegenheit, über die Chatfunktion des Webinars Fragen zu stellen.”

Weiterbildungspunkte der Architekten- und Ingenieurkammern

Das erste Fachseminar rund um konstruktive Lösungen im Außenbereich findet an zwei Terminen und zu unterschiedlichen Zeiten statt. Interessierte Planer, Sachverständige und Ingenieure können sich unter https://register.gotowebinar.com/rt/4925566212008783120 für den 19. oder den 25. November 2020 anmelden. Anschließend erhalten sie per E-Mail einen Link auf die Plattform GoToWebinar. “Für die Teilnahme gibt es Weiterbildungspunkte der Architekten- und Ingenieurkammern. Deshalb ist die Anmeldung notwendig”, so Stefan Reichert.

Anmeldung zum Webinar “Konstruktive Lösungen”

https://register.gotowebinar.com/rt/4925566212008783120

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

