Spezialchemie – Logistik-Transformation in 48 Stunden

Wie spezialisierte Interim-Führungskräfte Logistik-Transformationen in der Spezialchemie gelingen lassen

Die deutsche Chemieindustrie steht vor einer der schwierigsten Phasen ihrer Nachkriegsgeschichte. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat es klar beziffert: Die Branche befindet sich beim Produktionsniveau auf einem 30-Jahres-Tief, die durchschnittliche Auslastung der Chemieunternehmen liegt bei nur noch 70 Prozent – ein Wert, der nach Einschätzung des VCI typischerweise unterhalb der Rentabilitätsschwelle liegt. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der VCI bestenfalls eine Stagnation, für die Chemieproduktion sogar einen Rückgang von rund zwei Prozent.

Transformation als Überlebensfrage – aber mit welchen Ressourcen?

Was die Lage besonders anspruchsvoll macht: Die Branche muss gleichzeitig aus der operativen Krise heraus und in eine fundamentale Transformation hinein. Die VCI-Roadmap Chemie 2050 formuliert das Ziel der Treibhausgasneutralität – und beziffert den dafür erforderlichen Investitionsbedarf auf über 60 Milliarden Euro bis 2050. In der Praxis bedeutet das: Chemieunternehmen müssen schrumpfen und investieren zugleich. Sie müssen Kosten senken und gleichzeitig ihre Rohstoffbasis, ihre Energiequellen und ihre Logistikprozesse grundlegend umbauen.

Für mittelständische Chemie- und Spezialchemiebetriebe ist dieses Spannungsfeld besonders ausgeprägt. Laut VCI-Befragung wollen 71 Prozent der mittelständischen Chemieunternehmen mit Kostensenkungsprogrammen auf die aktuelle Lage reagieren – das ist die schnellste und naheliegendste Antwort. Doch Kostensenkung ohne strategische Neujustierung der operativen Prozesse löst das strukturelle Problem nicht. Wer nur die Ausgaben kürzt, aber seine Logistik, seine Beschaffung und seine Lieferkette nicht an die neuen Anforderungen anpasst, verliert mittelfristig Wettbewerbsfähigkeit.

Logistik als unterschätzter Hebel in der Spezialchemie

Gerade in der Spezialchemie ist die Logistik ein strategisch unterschätzter Bereich. Spezialchemieprodukte erfordern komplexe Handhabungsvorschriften, spezifische Transportzulassungen und oft mehrstufige internationale Lieferketten. Gleichzeitig sind die Margen im Spezialchemiesegment stärker abhängig von Liefertreue und Prozesszuverlässigkeit als im Standardchemiebereich. Eine optimierte Logistik ist hier keine operative Nebensache, sondern ein direkter Hebel auf Kundenzufriedenheit und Marge.

Die aktuelle Doppelbelastung – operative Kostenkrise einerseits, regulatorische Anforderungen durch Nachhaltigkeitsvorgaben andererseits – erzeugt in der Spezialchemie-Logistik einen spezifischen Transformationsdruck: Transportwege müssen CO-reduziert werden, Lagerkonzepte müssen effizienter werden, Lieferantennetzwerke müssen resilienter werden. All das erfordert nicht nur Investitionen, sondern vor allem Führungskompetenz, die beides zusammendenkt: operative Exzellenz und strategische Transformation.

Fachkräftemangel trifft die Chemie dort, wo es wehtut

Das Problem: Genau diese branchenspezifische Führungskompetenz ist auf dem Arbeitsmarkt kaum zu finden. Die Bundesagentur für Arbeit weist für hochqualifizierte Stellen eine durchschnittliche Vakanzzeit von 173 Tagen aus – und für Spezialprofile in der chemischen Industrie, bei denen Prozesskenntnis, regulatorisches Wissen und Logistikexpertise zusammenkommen müssen, sind diese Zeitspannen in der Praxis deutlich länger. Rund 2.000 mittelständische Chemie- und Pharmaunternehmen sind in Deutschland tätig, 277.000 Beschäftigte arbeiten allein in diesem Segment. Der Druck, erfahrene Führungskräfte für Transformationsprojekte zu finden, ist enorm.

„Logistik-Transformation in der Chemie ist keine klassische Optimierungsaufgabe. Sie erfordert tiefes Branchenwissen, regulatorische Kenntnis und die Fähigkeit, unter Kostendruck strategisch zu denken. Genau das bringen unsere Interim Manager mit.“ – Günter Klose, Inhaber Klose Interim Management

Interim Management als Brücke zwischen Krise und Neuaufstellung

Spezialisierte Interim Manager mit Chemie- und Logistikhintergrund bieten in dieser Situation einen präzisen Mehrwert: Sie kennen die branchenspezifischen Anforderungen aus eigener Erfahrung – von Gefahrgutvorschriften über REACH-Regularien bis zur nachhaltigen Transportgestaltung. Sie übernehmen Führungsverantwortung mit sofortiger operativer Wirkung und ohne monatelange Einarbeitungszeit. Und sie hinterlassen nach Abschluss des Mandats strukturierte Prozesse, die das Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähiger machen.

Für Unternehmen, die gleichzeitig Kosten senken und ihre Logistik transformieren müssen – und dafür intern nicht die Kapazität haben – ist dies kein Notbehelf, sondern eine strategisch sinnvolle Entscheidung. Klose Interim Management aus Ronneburg vermittelt spezialisierte Führungskräfte für Logistik, Supply Chain und Prozessoptimierung – auch für branchenspezifische Mandate in der Chemieindustrie. Passende Profile stehen innerhalb von 48 Stunden bereit. Weitere Informationen unter www.klose-interim.de.

Klose Interim Management mit Sitz in Ronneburg ist ein spezialisierter Provider für zeitlich befristete Führungskräfte in verschiedenen Unternehmensbereichen. Das von Günter Klose geführte Unternehmen vermittelt erfahrene Interim Manager insbesondere für Logistik, Einkauf, Supply Chain, Finanzen und Produktion sowie weitere Fachbereiche.

Mit der Bereitstellung passender Interim-Profile innerhalb von 48 Stunden bietet Klose Interim Management schnelle und flexible Lösungen bei Vakanzen, Transformationsprojekten, Restrukturierungen und Unternehmensexpansionen.

Kontakt

Klose Interim Management

Günter Klose

Birkenstr. 16

63549 Ronneburg

06184 9059315



https://www.klose-interim.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.