Speeron Surf-Balance-Board aus Holz mit Rolle

Gleichgewicht, Koordination und Tiefenmuskulatur zu Hause trainieren

• Surf-Balance-Board mit Rolle: ideal für das Training zu Hause

• Kann zur Verbesserung von Gleichgewicht, Kraft & Koordination eingesetzt werden

• Ideal für Sport mit Surfboard, SUP-Board, Skateboard, Snowboard u.v.m.

• Geeignet für Indoor- und Outdoor-Nutzung

• Board aus echtem Holz: 75 x 30 x 1,8 cm

Boardsport-Training für zu Hause: Das Balance-Board von Speeron ergänzt das Training für Surfen, Stand-up-Paddling, Skateboarden und Snowboarden. Typische Bewegungsabläufe dieser Sportarten können damit unabhängig von Wetter und Saison geübt werden.

Direktes Feedback bei jeder Bewegung: Bereits kleine Gewichtsverlagerungen lösen spürbare Reaktionen aus. Gleichgewicht, Koordination und Körperkontrolle werden dadurch gezielt und abwechslungsreich trainiert.

Effektives Training für Rumpf und Beine: Kontrolliertes Ausbalancieren fordert die stabilisierende Muskulatur in Beinen, Bauch und Rücken. Unterschiedliche Standpositionen und Bewegungsrichtungen ermöglichen ein vielseitiges Ganzkörpertraining.

Realistische Abläufe für verschiedene Boardsportarten: Fließende Gewichtsverlagerungen, kontrollierte Kippbewegungen und schnelle Richtungswechsel orientieren sich an typischen Belastungen auf dem Surfboard, SUP-Board, Skateboard oder Snowboard.

Flexibel einsetzbar: Einfach die Rolle platzieren, das Board auflegen und mit dem Training starten. Wohnzimmer, Homeoffice, Terrasse oder Garten werden mit wenigen Handgriffen zum Trainingsbereich.

Stabile Konstruktion aus echtem Holz: Das robuste Holz-Board reagiert unmittelbar auf jede Gewichtsverlagerung und ermöglicht präzise, kontrollierte Bewegungen. Damit eignet es sich für regelmäßige Trainingseinheiten ebenso wie für kurze aktive Pausen im Alltag.

• Surf-Balance-Board mit Rolle: ideal für das Training zu Hause

• Kann zur Verbesserung von Gleichgewicht, Kraft und Koordination eingesetzt werden

• Ideal als Ergänzung für Training mit Surfboard, SUP-Board, Skateboard, Snowboard u.v.m.

• Geeignet für Indoor- und Outdoor-Nutzung

• Board aus mehrschichtigem Pappel- und Eukalyptusholz

• Belastbarkeit: bis zu 150 kg

• Maße Board: 75 x 30 x 1,8 cm, Rolle (Ø x L): 10 x 40 cm

• Surf-Balance-Board inklusive Rolle und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107487078

Achtung: Kein Spielzeug! Ab 14 Jahren.

Das Speeron Surf-Balance-Board aus Holz mit Rolle, für Koordinationstraining ist sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2968-625 zum Preis von 59,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/rqqyK8Rgb5ra9wE

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