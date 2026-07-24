Speeron Surf-Balance-Board aus Holz mit Rolle
Gleichgewicht, Koordination und Tiefenmuskulatur zu Hause trainieren
• Surf-Balance-Board mit Rolle: ideal für das Training zu Hause
• Kann zur Verbesserung von Gleichgewicht, Kraft & Koordination eingesetzt werden
• Ideal für Sport mit Surfboard, SUP-Board, Skateboard, Snowboard u.v.m.
• Geeignet für Indoor- und Outdoor-Nutzung
• Board aus echtem Holz: 75 x 30 x 1,8 cm
Boardsport-Training für zu Hause: Das Balance-Board von Speeron ergänzt das Training für Surfen, Stand-up-Paddling, Skateboarden und Snowboarden. Typische Bewegungsabläufe dieser Sportarten können damit unabhängig von Wetter und Saison geübt werden.
Direktes Feedback bei jeder Bewegung: Bereits kleine Gewichtsverlagerungen lösen spürbare Reaktionen aus. Gleichgewicht, Koordination und Körperkontrolle werden dadurch gezielt und abwechslungsreich trainiert.
Effektives Training für Rumpf und Beine: Kontrolliertes Ausbalancieren fordert die stabilisierende Muskulatur in Beinen, Bauch und Rücken. Unterschiedliche Standpositionen und Bewegungsrichtungen ermöglichen ein vielseitiges Ganzkörpertraining.
Realistische Abläufe für verschiedene Boardsportarten: Fließende Gewichtsverlagerungen, kontrollierte Kippbewegungen und schnelle Richtungswechsel orientieren sich an typischen Belastungen auf dem Surfboard, SUP-Board, Skateboard oder Snowboard.
Flexibel einsetzbar: Einfach die Rolle platzieren, das Board auflegen und mit dem Training starten. Wohnzimmer, Homeoffice, Terrasse oder Garten werden mit wenigen Handgriffen zum Trainingsbereich.
Stabile Konstruktion aus echtem Holz: Das robuste Holz-Board reagiert unmittelbar auf jede Gewichtsverlagerung und ermöglicht präzise, kontrollierte Bewegungen. Damit eignet es sich für regelmäßige Trainingseinheiten ebenso wie für kurze aktive Pausen im Alltag.
• Surf-Balance-Board mit Rolle: ideal für das Training zu Hause
• Kann zur Verbesserung von Gleichgewicht, Kraft und Koordination eingesetzt werden
• Ideal als Ergänzung für Training mit Surfboard, SUP-Board, Skateboard, Snowboard u.v.m.
• Geeignet für Indoor- und Outdoor-Nutzung
• Board aus mehrschichtigem Pappel- und Eukalyptusholz
• Belastbarkeit: bis zu 150 kg
• Maße Board: 75 x 30 x 1,8 cm, Rolle (Ø x L): 10 x 40 cm
• Surf-Balance-Board inklusive Rolle und deutscher Anleitung
• EAN: 4022107487078
Achtung: Kein Spielzeug! Ab 14 Jahren.
Das Speeron Surf-Balance-Board aus Holz mit Rolle, für Koordinationstraining ist sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2968-625 zum Preis von 59,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/rqqyK8Rgb5ra9wE
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