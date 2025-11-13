SpeedBox spx28: Versandkosten senken, Prozesse beschleunigen, Nachhaltigkeit steigern

Die Wellstar-Packaging GmbH aus Bräunlingen hat mit der SpeedBox spx28 eine Versandlösung entwickelt, die exakt auf die aktuellen Maße des DHL-Kleinpakets abgestimmt ist. Der Karton kombiniert Kosteneffizienz, Prozessgeschwindigkeit und ökologische Verantwortung in einem Produkt, das sich besonders für Unternehmen mit hohen Versandvolumina eignet.

Seit der Einführung des DHL Kleinpakets stehen viele Versandzentren vor der Aufgabe, Sendungen formatgenau zu verpacken, um die Vorteile dieser Versandoption zu nutzen und Portokosten sowie Materialeinsatz gezielt zu reduzieren. Die SpeedBox spx28 nutzt den verfügbaren Raum effizient aus und unterstützt Unternehmen dabei, die Vorgaben bezüglich des DHL Kleinpakets optimal zu nutzen. Leerräume im Paket können hierdurch effektiv reduziert werden. Die stabile Wellpappkonstruktion sorgt gleichzeitig für einen zuverlässigen Schutz während Transport und Handling.

Ein integrierter Automatikboden ermöglicht ein schnelles Aufrichten der Kartons, während der Selbstklebeverschluss das separate Anbringen von Klebeband überflüssig macht. Dies reduziert Personalkosten beim Verpacken, erleichtert standardisierte Prozesse an Packplätzen und trägt zu einer gleichbleibenden Qualität im Versandalltag bei. Gerade bei tausenden Sendungen pro Tag summieren sich diese Effekte zu einem spürbaren Effizienzgewinn.

„Unsere Kunden bewegen täglich große Sendungsmengen. Für sie zählt jeder Handgriff“, sagt Sebastian Würth, Geschäftsführer der Wellstar-Packaging GmbH. „Mit der SpeedBox spx28 bieten wir eine Lösung, die Abläufe vereinfacht, interne und externe Kosten senkt und zudem den ökologischen Fußabdruck der Versandlogistik positiv beeinflussen kann.“

Die SpeedBox spx28 ist in passenden Formaten erhältlich und kann bei Bedarf individuell gestaltet werden, um den Markenauftritt im Versand zusätzlich zu unterstützen.

Mehr Informationen unter: https://www.wellstar-packaging.de/verpackungen-ab-lager

Die Wellstar-Packaging GmbH mit Sitz im baden-württembergischen Bräunlingen ist ein familiengeführter Hersteller von Versandverpackungen aus Wellpappe. Rund 100 Mitarbeitende entwickeln und produzieren am Standort Lösungen für Industrie, Handel und E-Commerce. Mit über 300 palettenweise verfügbaren Artikeln, eigenem Entwicklungs-Know-how, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Qualitätsmanagement, einem Energieaudit nach DIN EN 16247 und einer von EcoVadis bewerteten CSR-Leistung steht das Unternehmen für verlässliche Qualität, transparente Prozesse und verantwortungsbewusste Verpackungskonzepte.

