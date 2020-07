SpeakerSlam Weltrekordhalter ruft zum Mut zu Neuem auf

Beim 1. internationalen “Mut zu Neuem” Online Kongress, der vom 27.06 bis zum 30.06.2020 Online stattfindet ( www.mut-zu-neuem.de/mut), hat João U. Heep, Vortragsredner für Diversity, Buchautor, Unternehmern und zweifacher SpeakerSlam Weltrekordhalter, 15 Speaker aus unterschiedlichen Nationen aufgerufen für Mut zu Neuem zu sprechen.

Mut zu Neuem?

Der 1. internationale “Mut zu Neuem” Online Kongress ist ein Format zum Impuls geben und Mut machen. 16 Speaker geben sich im 15 Minuten Rhythmus das virtuelle Mikrofon in die Hand. Vier Speaker pro Tag, bieten Impulse, um den Teilnehmer interaktiv vor den Monitoren zu Hause, Mut zu geben. Der Auslöser für die Veranstaltung des “Mut zu Neuem” Online Kongress, war mit dem Beginn des Lock-Down geboren. Gerade in der heutigen Zeit braucht es Mut, um weiterzugehen und auch Mut für Veränderung. Bei dem Online Kongress werden unterschiedliche Themengebiete abgedeckt – Mensch, Business, Spirituell und Lifestyle. Jeder Teilnehmer kommt damit auf seine Kosten.

João Heep, gebürtiger Brasilianer und adoptiert von deutschen Eltern, ist bekannt dafür, dass er den Menschen, die unter dem Rassismus leiden, Mut macht und in seinen Vorträgen, wie diesem “Wir sind alle Rassisten!”, an die Menschen appelliert, sich selbst einmal zu reflektieren, um Gleichheit, Vielfalt und Andersartigkeit als Chance für die Menschheit zu sehen. Gemeinsam mit Elke Preuss Mut Coach, werden sie mit dem Format ein Meilenstein für “Mut zu Neuem” legen.

Aktuell arbeitet João Heep an der Veröffentlichung seines neuen Buches, mit dem Arbeitstitel “Wir sind alle Rassisten!”. Er ist aktuell live in allen Großstädten im deutschsprachigen Raum, mit seiner aktuellen Buchtour “SORTENFREI, sei wie du bist!”, zu erleben (sortenfrei.com) und am 27.06 beim 1. Internationalen “Mut zu Neuem” Online Kongress ( www.mut-zu-neuem.de/mut).

João Heep, ist Autor und Vortragsredner für Diversity, Inhaber einer internationalen Personaldienstleistungsagentur ( www.jhinternationalgroup.de), vermittelt Menschen unterschiedlicher Herkunft an Unternehmen.

Seine Mission ist es das Anderssein als Chance in der Welt zu etablieren.

