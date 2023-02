Speakerslam GOLD-Weltrekord geht nach Hessen

„Online Sichtbar & Erfolgreich – Jenseits von Sichtbarkeit ist der Tod“

Internationaler Speakerslam GOLD – Social-Media Queen Claudia Büchler aus Hessen gewinnt Gold und Excellence Award beim prestigeträchtigen 13. Internationalen Speakerslam in Mastershausen und ist Weltrekord Teilhaber

Mastershausen, 4. Februar 2023 – Die Luft ist voll Adrenalin, als Claudia Büchler nach fast 3 Stunden auf die Bühne geht und die Bühne zum Thema „Online Sichtbar & Erfolgreich – Jenseits von Sichtbarkeit ist der Tod“ beim 13. Speakerslam in Mastershausen rockt und den Goldtitel sowie den Excellence Award gewinnt. Das internationale Speaker-Event hat bei seinem 13. Anlauf den Titel Weltrekord mit 147 Teilnehmer/innen aus 21 Ländern in 6 Sprachen geholt – phänomenal.

Tausende Zuschauer verfolgten live auf YouTube sowie TikTok und Twitch den internationalen Speakerslam in einem komplett ausgebuchten Saal und waren begeistert.

Claudia Büchler wurde vom Veranstalter persönlich angesagt und konnte die Jury überzeugen. Unter den Zuschauern befanden sich renommierte Experten aus den Bereichen Medien, Scouting, Doktoren, Weltrekordhalter, Unternehmer, Speaker, Mediziner, Psychologen, Berater und Autoren aus der ganzen Welt..

„Ich bin geehrt und dankbar zugleich, die Gold Auszeichnung sowie den Award gewonnen zu haben“ sagt Claudia Büchler direkt nach ihrem Auftritt, in dem sie gerade mal 4 Minuten Zeit hatte, ihr Thema auf den Punkt zu bringen.

„Ich bin stolz darauf, Weltrekordhalter im Internationalen Speakerslam GOLD zu sein und den Titel nach Hessen zu bringen. Mein Auftritt beim Speakerslam ist eine wichtige Botschaft an alle Selbständigen und Unternehmer, wie wir Social Media verantwortungsvoll für das Fortbestehen lokaler sowie auch online Unternehmer nutzen können, damit auch weiterhin unsere Städte mit lokalen Dienstleistern vor Ort attraktiv für die Menschen bleiben können und neue, innovative Ideen online die Welt erobern.

Dieser Triumph wurde gebührend am Abend gefeiert und die Teilnehmer feierten ausgelassen ihre Erfolge. „Das ist ein großer Höhepunkt in der steilen Karriere von Claudia Büchler als Social Media Sichtbarkeitscoach, die mit ihrem 5 Sterne-Mentoring bereits dutzende Selbständige und Unternehmer offline wie online zum Erfolg verhelfen konnte. Wir sind bereits gespannt, was wir in Kürze von ihr noch alles hören werden.

Online Business Aufbau – Inhaberin Claudia Büchler

Rhönstraße 24, 63179 Obertshausen

https://claudiabuechler.com

Mit ihrem Social Media Sichtbarkeitscoaching zeigt Claudia Büchler Selbständigen und Unternehmern, wie sie online durch die sozialen Medien gezielt Sichtbarkeit für Ihre Zielgruppe gewinnen und durch die neue Online-Reichweite Bestandkunden gewinnen und Umsätze steigern.

Jeder Zweite Account in den Sozialen Medien ist nicht nach SEO-Richtlinien angelegt und erreicht alles andere als planbar und gezielt die Zielgruppe der Unternehmer. Unsummen von bezahlten Werbe-Ads werden verbrannt, ohne nennenswerte Ergebnisse zu erzielen.

„Online Sichtbar & Erfolgreich – Jenseits von Sichtbarkeit ist der Tod“ ist das Motto mit dem Claudia Büchler Selbständigen & Unternehmern Sichtbarkeit für Interessenten und Neukunden in den sozialen Netzwerken verschafft. Ziel ist in erster Linie durch organische Reichweite planbar Kunden zu gewinnen, die Auftragsbücher füllen, um Umsätze online zu skalieren.

Online-Business Aufbau – Online sichtbar & erfolgreich!

Digitalisierung für Unternehmer & Selbständige,

Sichtbarkeit & Reichweite für mehr neue Interessenten in den sozialen Netzwerken für planbar mehr Kunden & Umsatz durch organische Reichweite.

Ohne bezahlte Werbung und Website. Individuell auf jedes Unternehmen zugeschnittene Pakete möglich.

Claudia Büchler Online Business Aufbau Agentur

Claudia Büchler

Rhönstraße 24

63179 Obertshausen

0132636460

cbuechler@vodafone.de

https://www.claudiabuechler.com

