Speaker Slam Weltrekord für mehr Nachhaltigkeit

Philipp Schönberger gewinnt mit seinem Thema Energie und Nachhaltigkeit einen Excellence Award mit Weltrekord

Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt: Beim internationalen Speaker Slam, der am 16.07.2021 stattfand, hat der Bremer Philipp Schönberger einen beachtlichen Erfolg erzielt und einen Excellence Award in die Hansestadt geholt. Nach New York, Wien, Hamburg und Stuttgart, fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt. Mit 79 Teilnehmern aus 12 Ländern wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Speaker – was?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Die Speaker durchlaufen dabei eine Vorab-Qualifikation und werden im Finale von einer professionellen und hochkarätig besetzten Jury bewertet. U.a. mit dabei: Jörg Rositzke, Geschäftsführer von Hamburg 1.

Philipp Schönberger zündete das Feuer der Sonne und kombinierte spielerisch das Thema Technik mit unseren alltäglichen Erfahrungen. Dabei konnte er nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury mit seiner Bühnen Performance begeistern.

Philipp Schönbergers Herz brennt für Energie und Nachhaltigkeit. Seiner Meinung nach müssen wir endlich aktiv und vor allem gezielt ins Handeln kommen. “Wir sollten öfter einen anderen Blickwinkel einnehmen, andere Fragen stellen und uns damit eine differenzierte Meinung bilden. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die jeder sofort umsetzen kann. Damit kann jeder selbst für sich zum besten Ressourcen-Schoner werden, der er sein möchte. Gerade das schöne Bremer Umland inspiriert mich immer wieder aufs Neue, die Schönheit der Natur zu genießen und meine Vision nach einem gesünderen Planeten voranzutreiben.”

Philipp Schönberger, der als Ingenieur in einem renommierten, familiengeführten Unternehmen im Bereich der Umwelttechnik in Bremen arbeitet, hat sich zum Ziel gesetzt, das sonst so abstrakte Thema Energie der Allgemeinheit anschaulich und unterhaltsam verständlich zu machen. “Wenn Jeder einen kleinen, positiven Beitrag leistet, sind die Auswirkungen auf unsere Umwelt und das Klima enorm”, so Philipp Schönberger, der sich über den Award und Weltrekord riesig freut.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.

Bis zuletzt mussten die Speaker zittern, ob wirklich der Weltrekord fällt, da Unwetter die Anreise einiger Slammer behinderte. Doch das Eintreffen in der letzten Minute erlöste die Finalisten schließlich und ließ die Halle vor Freude und Adrenalin beben.

Philipp Schönberger, Diplom- Ingenieur, studierte chemische und biologische Verfahrenstechnik in Erlangen und der Schweiz. Nach dem Studium wechselte er zum Leidwesen seiner Professoren direkt in die Industrie und wurde zum verfahrenstechnischen Architekten von Energie-Anlagen, für Kunden auf fünf Kontinenten.

Als Key Account Manager betreute er einen großen deutschen Chemiekonzern und erzielte neue Umsatzrekorde. Es folgten mehrere Jahre als Führungskraft, in welchen er sein Wissen und die Faszination an den Produkten an ein Team aus Ingenieuren weitergeben konnte. In All seinem Tun setzte er stets den Fokus auf ein ganzheitlich umweltfreundliches Konzept.

Kontakt

Philipp Schönberger

Philipp Schönberger

Theodor-Neutig-Str. 51a

28757 Bremen

015164407580

info@philippschoenberger.com

http://www.philippschoenberger.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.