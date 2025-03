Speaker Slam-Sieger: Zwei Experten hinterfragen Coaching-Ansätze

Christian Karlstedt und Fiona A. Grunzke haben am 13. März 2025 am International Speaker Slam in Wiesbaden teilgenommen und wurden mit dem „Excellence Award“ ausgezeichnet. Der Wettbewerb, organisiert von Hermann Scherer, dem Expertenportal und Germany“s Next Speaker Stars, fand auf zwei Bühnen gleichzeitig statt. Die Herausforderung bestand darin, innerhalb von 240 Sekunden das Publikum und die Jury von der eigenen Botschaft zu überzeugen.

Mit insgesamt 230 Teilnehmern aus 28 Ländern war das Event international besetzt. Die Beiträge wurden live auf YouTube gestreamt und erreichten ein breites Publikum.

Karlstedt und Grunzke stellten in ihrem Vortrag die These auf, dass viele Coaching-Methoden nicht tief genug greifen, um langfristige Veränderungen zu bewirken. Sie betonten die Bedeutung eines bewussten Umgangs mit Mustern und Verhaltensweisen, um nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

Ein zentraler Satz ihrer Präsentation lautete: „Bewusstsein schafft Möglichkeiten – Unbewusstheit erzeugt Wiederholungen.“ Sie argumentierten, dass viele Menschen unbewusst in immer gleichen Denk- und Handlungsmustern verharren und Veränderung erst dann möglich wird, wenn diese Mechanismen erkannt und hinterfragt werden.

Die beiden Speaker plädierten dafür, nicht nur kurzfristige Lösungen anzubieten, sondern die Ursachen von Problemen zu identifizieren. „Wer in Lösungen denkt, ist weiterhin im Problem gefangen“, erklärte Karlstedt. Diese Aussage verdeutlicht ihre Haltung, dass echte Veränderung erst dann eintreten kann, wenn die zugrunde liegenden Strukturen verstanden und bearbeitet werden.

Mit ihrem Vortrag griffen Karlstedt und Grunzke eine Diskussion auf, die im Coaching-Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ihr Beitrag beim Speaker Slam fügte sich in eine größere Debatte über die Wirksamkeit verschiedener Coaching-Ansätze ein und wurde von der Jury entsprechend gewürdigt.

Unser Team unterstützt Menschen dabei, ihre persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu fördern. Wir arbeiten individuell und ganzheitlich, mit dem Fokus darauf, nicht nur oberflächliche Probleme zu betrachten, sondern die tieferen Ursachen zu erkennen, die oft verborgen im Inneren liegen. Unser Ziel ist es, Menschen zu helfen, sich von inneren und äußeren Begrenzungen zu befreien – von den „Gefängnissen“, die sie sich im Laufe ihres Lebens selbst errichtet haben.

