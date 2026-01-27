Tamara Leonidas spricht über Sinnsuche, Leid und Wandel – und erhält Award für ihren Bühnenauftritt

Speaker Slam in Dresden: Auszeichnung für Impulse zu Wandel

Dresden/Augsburg – Beim Internationalen Speaker Slam am 16. Januar 2026 im Hilton Hotel Dresden sprach Tamara Leonidas aus Augsburg über Sinnsuche, Leid und innere Orientierung. Vor rund 240 Gästen richtete sie sich an Menschen, die durch Krankheit, Schicksalsschläge oder einschneidende Lebensereignisse aus dem Gleichgewicht geraten sind.

In ihrer Rede machte Leonidas deutlich, dass gerade schwere Erfahrungen häufig den Beginn eines tiefgreifenden inneren Wandels markieren. „Veränderung entsteht selten aus einem guten Gefühl“, sagte sie. „Oft sind es gerade die Phasen im Leben, die uns zwingen, unser eigenes Potenzial jenseits gewohnter Muster zu entdecken.“

Mit ruhiger Präsenz und klaren Worten schuf Leonidas eine konzentrierte Atmosphäre im Saal. Ihr Leitsatz „Dein Weg ist das Ziel“ steht für ihren Ansatz, Menschen darin zu bestärken, innere Impulse ernst zu nehmen und den eigenen Lebensweg bewusster zu gestalten.

Für ihren Auftritt wurde Tamara Leonidas im Rahmen des Speaker Slams mit einem Award ausgezeichnet.

Leonidas blickt auf einen vielseitigen beruflichen Werdegang zurück. Nach ihrem Studium zur Diplom-Betriebswirtin ließ sie sich zur Pilotin ausbilden, bevor sie sich vollständig ihrer heutigen Tätigkeit widmete. Heute begleitet sie Menschen in Workshops und Einzelsettings in Phasen persönlicher Veränderung und Neuorientierung.

Über Tamara Leonidas

Tamara Leonidas begleitet Menschen in Phasen persönlicher Krisen, Neuorientierung und inneren Wandels. In ihrer Arbeit verbindet sie Lebenserfahrung mit einem ganzheitlichen Blick auf persönliche Entwicklungsprozesse. Ihr Fokus liegt darauf, Menschen dabei zu unterstützen, innere Klarheit zu gewinnen und neue Perspektiven für ihren Lebensweg zu entwickeln.

Kontakt

Tamara Leonidas

Tamara Djordjevic

Gärtnerstraße 6

86153 Augsburg

015224757656



http://tamaraleonidas.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.