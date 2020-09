SPA(ß)tage für Freunde … 2 Nächte im Salzburger Land

Wellnesshotel DAS.GOLDBERG

DAS.GOLDBERG lädt Sie zu einer großen Vielfalt an Angeboten ein:

Ob für einen Wellnessurlaub, für ein Wellness-Wochenende mit Freundinnen oder einen Yoga-Urlaub. Ob zu einem Romantikurlaub zu zweit. Oder zu einem Skiurlaub in Österreich direkt an der Piste. Mit direktem Verbund zur Skiwelt Amadé. Oder vielleicht Weihnachten im Salzburger Land? Alles ist möglich.

SPA(ß)tage für Freunde … 2 Nächte

Gültig von 14.06.2020 bis 22.10.2020 und

von 26.10.2020 bis 29.10.2020 und

von 02.11.2020 bis 03.12.2020

Kulinarik * Genuss * SPA Anwendungen * Erholung

2 Nächte ab EUR 465,- pro Person

Jetzt buchen

Inklusivleistungen im Hotel DAS.GOLDBERG:

– 2 Nächte inklusive täglicher GOLDBERG KULINARIK mit Frühstücksbuffet, Nachmittagssnack und 5-gängigen Abendwahlmenü

– Wohlfühlen im 1.500 m² SPA-Bereich mit Weitblick

– Frauenkram” auf dem Zimmer

– 1 Gesichts-Vitaminbehandlung für das Gesicht pro Person

– 1 Peeling oder 1 Packung oder 1 Teilmassage nach Wahl pro Person

– Wellness-Tasche mit Badetüchern, Bademantel und Badeslipper auf den Zimmern (leihweise für die Dauer des Aufenthaltes)

– Gastein Card mit vielen Mehrwerten

– Unser Wellnesshotel DAS.GOLDBERG bezaubert aber nicht nur mit einer erstklassigen Ausstattung und Service, sondern ist auch in einer zauberhaften Region – dem Salzburger Land – gelegen

AS.GOLDBERG ist Ihr exklusives Designhotel in Österreich und verspricht Ihnen einen angenehmen Wohlfühlaufenthalt. Inmitten des herrlichen Salzburger Lands können Sie hier einen unvergesslichen Sommer- oder Winterurlaub im Zeichen der Entspannung verbringen. Genießen Sie unser modernes Hotel in Bad Hofgastein mit unserem vielseitigen Angebot für Übernachtungen, Wellness und Entspannung.

Firmenkontakt

DAS.GOLDBERG

Vera Seer

Haltestellenweg 23

5630 Bad Hofgastein

+43 (0) 6432 6444

info@dasgoldberg.at

http://www.dasgoldberg.at

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstraße 3

82131 Gauting

+49 (0)89 / 55 29 88 78

schneider@new-media-design.info

http://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.