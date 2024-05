SPARTANER Gesundheitsmodul für Azubis und Mitarbeiter:innen

Reutlingen. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement BGM und der Wohlfühlaspekt bei der Arbeit der Werbe- und PR-Agentur APROS Consulting & Services GmbH und Geschäftsführer Volker Feyerabend schon immer wichtig. Als Top Arbeitgeber und TOP Sozial zertifiziertes und Landespreisgekröntes Unternehmen ist Mitarbeitergesundheit immer im Fokus. Nun wurde für das APROS Team während der Arbeit gesunde Snacks und Wellness- Massagen angeboten.

Warum (BGM) Betriebliches Gesundheitsmanagement? Wenn sich Auszubildende, MitarbeiterInnen wohlfühlen, ist das ein sehr großer Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Beim Thema Gesundheitsmanagement geht es nämlich nicht nur um körperliche Fitness. Neben der Mitarbeitergesundheit und Leistungsfähigkeit geht es auch um die Mitarbeitermotivation sowie die Work-Life Balance.

Gemeinsam etwas für die Gesundheit zu tun sorgt auch für eine gute Stimmung im Team, so Geschäftsführer Volker Feyerabend. „Die Mitarbeiter:Innen werden aktiv wertgeschätzt, sind motiviert und kommen alle gerne zur Arbeit.“ An einem ganz normalen Arbeitstag konnten die Mitarbeiter und eine Auszubildende der Jehle Gruppe aus Wolfschlugen während der Arbeitszeit entspannen, Beschwerden wurden gelindert und das Wohlbefinden gesteigert. Die durchgeführte SPARTANER Wellnessmassage basiert auf individuellen Handgriffen und Techniken, welche die Muskulatur lockern, Schmerzen lindern und Stress abbauen.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement BGM bei APROS ergänzt das bereits vorhandene Engagement beim Thema Gesundheit im AK Gesunde Gemeinde, bei der Kopfweh-Konferenz Reutlingen sowie im Team Adipositas und auch im Gesundheitsforum Eningen. Aktive Bausteine und Angebote, Events und vergünstigte Sport- und Gesundheitsangebote werden bei APROS Consulting & Services in Reutlingen im Rahmen der Corporate Social Responsibility Strategie als zertifiziertes „TOP Sozial“ Unternehmen und zertifizierter „Top Arbeitgeber“ aktiv geplant und regelmäßig umgesetzt. Auch die persönliche Fitness kommt als weiterer Baustein im betrieblichen Gesundheitsmanagement BGM nicht zu kurz. So kann zum Beispiel in einem regionalen Fitnessstudio oder individuell mit dem SPARTANER Team trainiert werden.

Das SPARTANER Team verfolgt ein ganzheitliches, persönliches und betriebliches Gesundheitsmanagement BGM im individualisierten Ansatz. Dabei wird auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Unternehmenskunden oder von Einzelpersonen eingegangen. Einzelne Module oder ganzheitliche Gesundheitskonzepte können arrangiert werden.

Die Azubis und Mitarbeiter:Innen des APROS Werbe- und Marketingteams waren erneut begeistert vom SPARTANER Wellness-Modul und sind weiterhin voll motiviert im Einsatz für die Kunden.

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 22 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

