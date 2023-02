SPARTANER Erste-Hilfe-Kurs fuer Reutlinger Unternehmen

Reutlingen. Kooperation bei der Ausbildung betrieblicher Ersthelfer für Mitglieder des Managerbund Reutlingen, der Unternehmerrunde Reutlingen und Eningen. Initiiert und organisiert durch das SPARTANER Team und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz Pfullingen

Passend zu den Managerbund Satzungszielen, auch in der Weiterbildung zu kooperieren, wurden ausgewählten MitarbeiterInnen der Mitgliedsunternehmen des Managerbunds und der Unternehmerrunde Reutlingen und Eningen eine Teilnahme an der Fortbildung ermöglicht. An drei Terminen wurden im Rahmen des neuen SPARTANER Konzept, entwickelt durch die APROS Consulting & Services GmbH Reutlingen, die Ausbildung des DRK Pfullingen zum betrieblichen Ersthelfer angeboten. In Zukunft soll aufgrund der hohen Nachfrage der Konzeptbaustein Erste-Hilfe-Kurse des Öfteren sporadisch angeboten werden.

In den von den Berufsgenossenschaften anerkannten Kursen für Ersthelfer in Betrieben lernt man Notfallsituationen schnell und richtig zu erkennen und die entsprechenden Maßnahmen durchzuführen. Nach §10 Arbeitsschutzgesetz muss in jedem Betrieb eine ausreichende Anzahl ausgebildeter betrieblicher Ersthelfer zur Verfügung stehen. Durch die zentrale Koordination des SPARTANER Teams können nun Termine in den offiziellen Kursen stattfinden, auch wenn einzelne Firmen der verschiedenen Netzwerke nur einzelne Mitarbeiter entsenden können.

Die Unternehmensberatung, Werbe- und PR-Agentur APROS Consulting & Services GmbH eröffnete erst kürzlich Ihren neuen SPARTANER Geschäftsbereich. Mit dem individuellen und ganzheitlichen Gesundheits- und Sportansatz für Unternehmen und Einzelpersonen verfolgen die SPARTANER ein besonderes betriebliches Gesundheitsmanagement im individualisierten Hybrid Coaching Ansatz und persönliches Training. Dabei soll der außergewöhnliche Spaß- und Coolnessfaktor das Thema Gesundheit für die Einzelperson und Unternehmensziele wie Fachkräftemangel, Öffentlichkeitsarbeit und Identifikation mit dem Unternehmen adressieren.

Weitere Informationen:

www.Managerbund-Reutlingen.com

www.Unternehmer-Reutlingen.de

www.SPARTANER-Team.de

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 22 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

Kontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.