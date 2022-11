Sparkassen DirektVersicherung mit neuem Auto-Tarif

AutoPremium bietet Rundum-Abdeckung für Pkw / Bestmögliche Beurteilung FFF+ / Besondere Vorteile für Elektrofahrzeuge / Wechsel noch bis zum 30. November möglich /

Düsseldorf, November 2022. Die Haftpflichtversicherung für Kfz ist in Deutschland Pflicht – stellt aber auch nur eine grundsätzliche Absicherung dar. Damit Schäden am Fahrzeug ausreichend abgedeckt sind, bedarf es einer Autoversicherung der Extra-Klasse. Die Sparkassen DirektVersicherung hat deshalb zum Herbst die neue Tarifvariante „AutoPremium“ eingeführt, um noch besser auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden einzugehen. Die renommierte Rating-Agentur Franke und Bornberg hat diesen Tarif mit FFF+ – also hervorragend – bewertet.

Schon vor Einführung des Tarifs AutoPremium gab es mit AutoBasis und AutoPlusProtect bereits zwei Tarife für die Autoversicherung, die das beliebteste Mobilitätsmittel der Deutschen umfassend absichert. AutoPremium erweitert diese Tarife um einige wertvolle Zusatzleistungen.

So hat die Sparkassen DirektVersicherung für ausreichenden Schutz bei einem Schadenfall im Ausland den expliziten Auslandsschutz in die neue Produktvariante integriert. Bei einem unverschuldeten Unfall im Ausland kann es vorkommen, dass die verursachende Person nicht ausreichend versichert ist. In diesem Fall können Ansprüche im Rahmen des Tarifs AutoPremium geltend gemacht werden. Die Versicherung greift bei Unfällen während maximal zwölfwöchigen Fahrten oder Reisen in ausgewählte Länder, bei denen Unfallgegner die Schuld tragen. Die neue Produktvariante bietet gegenüber dem Basis-Tarif außerdem den Vorteil, dass die Rückstufung im Schadenfall geringer ausfällt. So lassen sich einige Kosten einsparen. Tierbissfolgeschäden sind bis zu einer Summe von 20.000 Euro abgedeckt – ebenso Kurzschlussfolgeschäden. AutoPremium bietet zudem den Vorteil, dass die Neupreiserstattung bei Totalschaden oder Diebstahl des Fahrzeugs bis zu 36 Monate nach dem Kauf möglich ist.

Da es auf Deutschlands Straßen immer mehr Elektrofahrzeuge gibt, soll der neue Tarif auch Schäden bei diesem Autotyp abdecken. Der Akku, das Herzstück der Fahrzeuge und ein immenser Kostenfaktor, ist bei Zerstörung oder Verlust im Rahmen der Allgefahrendeckung versichert. Ebenso ist das Ladekabel abgesichert – insbesondere während des Ladevorgangs. Der Verlust der Ladekarte ist bei Einbruchdiebstahl bis zu einer Entschädigungsgrenze von 100 Euro im Tarif inbegriffen.

Die Sparkassen DirektVersicherung garantiert neben allen Vorteilen auch ein Leistungs-Update: Versicherte profitieren bei Tarifanpassungen immer von Leistungsverbesserungen, auch wenn diese nicht im ursprünglichen Vertrag inbegriffen waren. Eine Auflistung aller Vorteile sowie weitere Informationen zum Tarif AutoPremium befinden sich auf dieser Seite: https://www.sparkassen-direkt.de/produkte/autoversicherung/

Wer jetzt noch von den Vorteilen des neuen Tarifs und des gesamten Leistungsspektrums profitieren möchte, kann noch bis zum 30. November – oder zum jeweils vereinbarten Kündigungstermin – zur Sparkassen DirektVersicherung wechseln.

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit über 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Anfragen persönlich. Die Zufriedenheits-Quote der Versicherten liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

