Sparda-Bank Nürnberg ist Testsieger: Die günstigsten Baukredite gibt es bei der Genossenschaftsbank

Der Traum vom Eigenheim hängt oftmals an den finanziellen Mitteln. Ein günstiger Immobilienkredit kann daher einen entscheidenden Unterschied machen. Stiftung Warentest hat Baukredite von 81 Kreditinstituten auf Herz und Nieren getestet. Die Sparda-Bank Nürnberg schneidet dabei sehr gut ab und landet bei den regionalen Anbietern auf dem Siegertreppchen.

Nürnberg – Immobilienkäufer sind am besten bei der Sparda-Bank Nürnberg eG aufgehoben. Das bestätigt eine Studie von Stiftung Warentest, die auf der Suche nach den günstigsten Baukrediten war. Die Expertinnen und Experten haben 81 Kreditinstitute in vier unterschiedlichen Modellfällen unter die Lupe genommen. Die Sparda-Bank Nürnberg überzeugt mit sehr guten Ergebnissen: Die Volltilgerdarlehen der Genossenschaftsbank landen auf Platz eins und auch die Ergebnisse der 70- sowie 90-Prozent-Darlehen schneiden mit Rang zwei hervorragend ab.

Viel Sicherheit und günstige Zinsen

Die Sparda-Bank Nürnberg konnte sich gerade im Modellfall Volltilgerdarlehen nicht nur gegen die regionale, sondern auch überregionale Konkurrenz durchsetzen. Sparda-Kundinnen und Kunden profitieren daher von einem besonders lohnenden Darlehen, bei dem die Höhe der Monatsrate bis zum Schluss unverändert bleibt und die Restschuld bei Null Euro liegt. Nach 20 Jahren Laufzeit ist somit der gesamte Kredit getilgt. Mit nur 3,47 Prozent Effektivzins liegt die Genossenschaftsbank auf Platz eins, bietet damit das günstigste Angebot und liegt deutlich unter dem durchschnittlichen Zins im Test in Höhe von 3,82 Prozent. Im Vergleich zum Letztplatzierten sparen Kreditnehmerinnen und

-nehmer rund 44.000 Euro. Die 70- und 90-Prozent-Darlehen der Genossenschaftsbank schafften es mit 3,36 Prozent und 3,57 Prozent Effektivzins auf den zweiten Platz der regionalen Anbieter.

Vier Fälle im Test

Für die Studie holten die Expertinnen und Experten des Marktforschungsinstituts Stiftung Warentest Angebote bei 81 Banken und Kreditvermittlern für den Erwerb einer Eigentumswohnung im Wert von 400.000 Euro ein. Dabei wurde zwischen vier Modellen unterschieden: Die Volltilgerdarlehen zeichnen sich durch feste Zinsen bei einer Laufzeit von 20 Jahren aus. Darlehen über 70 Prozent des Kaufpreises bildeten den zweiten Fall für Personen mit viel Eigenkapital, wobei die 90-Prozent-Darlehen eine Möglichkeit bei wenig Eigenkapital darstellen. Die flexiblen Darlehen ohne starre Rückzahlungen waren der vierte Fall. Daraus wird ersichtlich, wie unterschiedlich die Darlehensangebote am Markt sind.

Genossenschaftsgedanke im Mittelpunkt

Das Testergebnis der Warentest-Studie zeigt deutlich, dass bei der Sparda-Bank Nürnberg die Mitglieder im Mittelpunkt stehen. Die Genossenschaftsbank setzt daher alles daran, die Erfüllung ihrer Wünsche zu ermöglichen. Egal in welcher finanziellen Lage sich die Kundinnen und Kunden befinden – bei dem Nürnberger Kreditinstitut ist es ihnen mit viel, wenig oder fast keinem Eigenkapital möglich, ein Eigenheim zu finanzieren. Mit niedrigen Zinsen und vollem Rundum-Service sind Immobilienkäuferinnen und -käufer bei der Sparda-Bank Nürnberg mit ihrem Kredit gut aufgehoben und können sich ganz auf sich sowie ihre Träume konzentrieren.

Die 1930 gegründete Sparda-Bank Nürnberg eG ist die größte genossenschaftliche Bank in Nordbayern und mit 13 Filialen und 8 SB-Centern in der gesamten Region vertreten. Heute ist die Sparda-Bank Nürnberg eG eine Direktbank mit Filialen; das heißt, sie verbindet die Vorteile einer Direktbank (günstige Konditionen und einfache Abwicklung) mit den Vorteilen einer Filialbank (qualifizierte und persönliche Beratung). Als eines der ersten Unternehmen der Branche ist die Genossenschaftsbank seit 2021 klimaneutral. Die Sparda-Bank Nürnberg hat insgesamt rund 200.000 Mitglieder. Die Bilanzsumme der Bank betrug 2023 5,3 Milliarden Euro. Als sozial-ökologische Genossenschaftsbank unterstützt sie ihre Mitglieder in den vielen Bereichen beim Einstieg in eine nachhaltigere Lebensführung. Im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung leistet die Sparda-Bank einen wichtigen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum in der Region. 95 % der Eigenanlagen hat die Sparda-Bank bereits nachhaltig investiert. Bis 2025 soll die 100 %-Quote erreicht sein.

Firmenkontakt

Sparda-Bank Nürnberg eG

Frank Büttner

Eilgutstraße 9

90443 Nürnberg

0911/2477-321



http://www.sparda-n.de

Pressekontakt

KONTEXT public relations GmbH

Jasmin Di Maria

Melli-Beese-Str. 19

90768 Fürth

0911/97478-0



http://www.kontext.com