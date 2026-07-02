Digitaler Kick im Center: Spandau Arcaden laden zum „eSports Football Cup“ mit Hertha BSC eSports-Profi und Großturnier

Die Spandau Arcaden veranstalten vom 17. bis 18. Juli 2026 den zweitägigen „eSports Football Cup“ mit frei zugänglichen Spielstationen und sportlichen Wettkämpfen an den Konsolen. Zu den Höhepunkten der für alle Gäste kostenlosen Veranstaltung gehören ein großes eGaming-Turnier am Samstag sowie die exklusive Möglichkeit, ausschließlich am Event-Freitag gegen den offiziellen Hertha BSC eGamer Bastian „Basti“ Puskas anzutreten. Die Anmeldung für das samstägige Turnier erfolgt im Vorfeld digital über die Website des Centers oder per QR-Code vor Ort.

Wenn die Finger über die Controller fliegen, der Puls in der entscheidenden Nachspielzeit steigt und die Zuschauerinnen und Zuschauer am Spielfeldrand gemeinsam jubeln, dann ist die Faszination des eSports gänzlich in der analogen Welt angekommen. Mit dem „eSports Football Cup“ verwandeln sich die Spandau Arcaden am 17. und 18. Juli 2026 in das Berliner Epizentrum für eSports-Begeisterte, Familien und ambitionierte Gelegenheitszockerinnen und -zocker.Statt die Sommerferien allein vor der Konsole zu verbringen, bekommen die Spielerinnen und Spieler hier die Gelegenheit, ihr Können zu beweisen – entweder beim Wettkampf untereinander oder indem man einen echten eSports-Profi in seine Schranken weist. Alternativ hat man selbstverständlich auch die Option als Zuschauerin oder Zuschauer, die Spielenden einfach nur lautstark anzufeuern.

Das Programm startet am Freitag, den 17. Juli 2026, um 13:00 Uhr. Besuchende können an vier Spielstationen den aktuellen Titel „EA FC 26“ erleben oder an einer separaten Station „Mario Kart World“ auf der neuen Nintendo Switch 2 testen.

Parallel dazu öffnet am ersten Event-Tag auch die „Beat the Pro“-Challenge: Wer es schafft, den Hertha BSC eSport-Profi Bastian „Basti“ Puskas in einem Match zu besiegen, erhält einen Einkaufsgutschein für die Spandau Arcaden im Wert von 20 Euro.

Am Samstag, den 18. Juli 2026, folgt ab 12:00 Uhr das große 2-vs-2-Turnier auf fünf Gaming-Stationen, für das der Check-in vor Ort bereits um 11:00 Uhr beginnt. Hier ausgespielte Platzierungen werden mit Center-Gutscheinen prämiert:

Das Siegerteam erhält 400 Euro, der zweite Platz wird mit 300 Euro und der dritte Platz mit 200 Euro belohnt. Die Teilnahme am „eSports Football Cup“ ist selbstverständlich für alle Besucherinnen und Besucher der Spandau Arcaden kostenlos.

Über Sonae Sierra

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu führenden Investoren. Das vertikal integrierte Angebot umfasst maßgeschneiderte Investitionsvehikel sowie die Entwicklung und Modernisierung nachhaltiger, gemischt genutzter urbaner Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit). Sierra bietet eine vollständige und integrierte Plattform für sämtliche Immobiliendienstleistungen. Sierra managt ein Portfolio widerstandsfähiger Assets, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Über Spandau Arcaden:

Bei 125 Shops auf vier Ebenen: in den Spandau Arcaden bleiben keine Shoppingwünsche offen. Ob große Marken wie H&M, dm, P&C und Thalia oder kleine, feine Läden wie Rituals oder Pandora – wir machen Ihren Shoppingtag zu einem Erlebnis. In Berlin-Spandau zu Hause, ist das Einkaufszentrum leicht zu erreichen und bietet alles für ein perfektes Shoppingvergnügen. Viele Parkplätze, namhafte nationale und internationale Marken sowie ein großes gastronomisches Angebot und umfangreiche Services wie Kundeninformation, kostenloses WLAN, hochwertige WC-Anlagen mit Babywickelraum und exklusive Geschenkkarten machen das Einkaufen in den Spandau Arcaden zu einem besonderen Erlebnis. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.spandau-arcaden.de

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