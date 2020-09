SPACEGOATS – Die internationale Amazon-Komplettlösung

International verkaufen in wenigen Klicks – das ist mit dem Start Up SPACEGOATS in Stuttgart ganz unkompliziert möglich. Mit einer hauseigenen Softwarelösung ermöglicht SPACEGOATS kleinen und mittelständischen Unternehmen schnell und einfach auf den internationalen Markt zu expandieren.

Schon während des Maschinenbaustudiums hatte sich Mitgründer Anton Herrmann unternehmerisch an verschiedenen Projekten ausprobiert und auch auf Amazon Produkte verkauft. Sein Team und er fanden schnell heraus, wie komplex dieses Thema ist. Nur ein Produkt auf Amazon stellen und direkt Umsatz zu machen, funktioniert leider nicht. Es gibt einiges zu beachten, bevor wirkliche Erfolge erzielt werden können. Zudem kostet das Expandieren ins Ausland einen hohen bürokratischen Aufwand. Für jedes einzelne Land, in denen Ware an Endverbraucher gesendet wird, müssen Steuernummern beantragt und Umsatzsteuern abgerechnet werden. Den Überblick dabei zu behalten, stellte sich oftmals als Herausforderung heraus.

Die Vision

“Von der Firmengründung über den Vertrieb bis hin zu den Steuern – nicht alle Themen machen Spaß”, erzählt Herrmann. Daraus entwickelte sich die Idee den Vertrieb für Hersteller und Marken, die sich bisher kaum mit Amazon auseinandergesetzt haben, zu übernehmen. Das war die Geburtsstunde von SPACEGOATS. Gemeinsam mit seinem Mitgründer Manuel Eynollahiargaghy (CEO) und Dimitros Kokkonias (CTO) stellte Herrmann 2019 SPACEGOATS auf die Beine. Während er sich um das Online-Marketing und die Kundenbetreuung kümmert, haben die anderen beiden den Blick auf die Finanzen, Organisation und Softwareentwicklung.

“Schnell haben wir herausgefunden, dass wir – mit unserer Erfahrung als Seller selbst – Amazon-Seller und ihre Wünsche sehr gut verstehen. So haben wir angefangen auch Probleme dieser Zielgruppe zu lösen”, blickt Herrmann zurück. Die Lösung: Über eine hauseigene Software soll mit einem einzigen Account ganz unkompliziert international die Führung eines E-Commerce Businesses stattfinden. Mit einem Account bei spacegoats.io können Seller frei steuern, wo sie ihr Business führen wollen. Um die Anmeldung und Bürokratie des jeweiligen Landes kümmert sich SPACEGOATS.

Internationalisierung ohne viel Aufwand

SPACEGOATS vertreibt die Produkte von Herstellern und Markeninhabern auf eigene Rechnung über Amazon. Möglich ist das durch das paneuropäische Versandnetzwerk von Amazon. Dabei vermietet das Start Up im Grundpaket seine Vertriebsinfrastruktur, wodurch Ressourcen effizienter genutzt und die Leistung kostengünstig in Anspruch genommen werden können.

Der Kunde kann sich weiterhin selbst um die Erstellung seiner Listings, dem Produktlaunch und der Werbung (PPC) kümmern, wobei auch Partneragenturen zur professionellen Unterstützung hinzugezogen werden können. Das besondere an der Zusammenarbeit: Jeder Kunde erhält monatlich eine Ausgansrechnung, eine Eingangsrechnung und eine Gutschrift, statt für jeden Verkauf an einen Endkunden eine separate Rechnung.

Ein SPACEGOATS-Grundpaket kostet beim Vertrieb in einem Land 129 Euro pro Monat. Der Vertrieb nach ganz Europa kostet 229 Euro pro Monat. Dazu kommen jeweils 0,50 Euro Stückkosten pro versandten Artikel. “Das sind Gebühren, die ohnehin als Versandgebühr an Amazon gezahlt werden müssten. Zudem spart sich ein Kunde die komplette ausländische Buchhaltung und steuerliche Administration, was im Schnitt 1.000 Euro pro Monat kostet”, erklärt Herrmann.

Aber nicht nur das: Auch die Synergieeffekte der Kunden sollen zur Erweiterung unseres Portfolios genutzt werden. Zum Beispiel um branchenrelevante Produktkataloge zu erstellen und Groß- und Einzelhändlern Online-Shops anzubieten. Zudem will SPACEGOATS in Zukunft seine Software um weitere Funktionen erweitern, damit Kunden keine weiteren Abos o.Ä. bei anderen Dienstleistern benötigen. So haben diese wirklich alles auf einen Blick.

Das SPACEGOATS-Team

Hinter den drei Köpfen Herrmann, Eynollahiargaghy und Kokkonias steckt ein Team von XY Mitarbeitern, die sich sowohl um alle Aufgaben bezüglich des Amazon-Vertriebs als auch um das Marketing, Kundensupport, Softwareentwicklung und vieles mehr kümmern. “Wir sind ein dynamisches Team mit einer starken Vision und zahlreichen Ideen”, so Herrmann stolz. Entsprechend hat SPACEGOATS klare Ziele, die das Start Up erreichen will, unter anderem, neben weiteren Software-Features für einfaches Verkaufen auf Amazon, der Start in den Vereinigten Staaten.

